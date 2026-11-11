Đồng Tháp: Dông lốc làm sập, tốc mái 260 căn nhà trong 6 ngày

Dông lốc làm sập, tốc mái 93 căn nhà tại Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát

Trong số 260 căn nhà bị ảnh hưởng, có 18 căn bị sập và 242 căn bị tốc mái. Dông lốc còn làm gãy đổ 7 trụ điện, nhiều cây xanh và gây thiệt hại 23,15 ha cây ăn quả, chủ yếu là mít và sầu riêng.

Đáng chú ý, tại xã Hậu Mỹ, dông lốc gây thiệt hại cho 2 cơ sở sản xuất; trong đó, Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ bị tốc 15 tấm tôn nóc; Công ty Anh Dẫu Tiền Giang (ấp Mỹ Trung) bị sập khoảng 50% mái nhà kho, ước thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sau sự cố, công ty đã huy động hơn 100 nhân sự di dời vật tư, khẩn trương sửa chữa nhà xưởng để sớm ổn định hoạt động sản xuất.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đối với 18 căn nhà bị sập, các xã Trường Xuân, Thanh Bình, Đốc Binh Kiều, Phương Thịnh, Châu Thành và Tân Thạnh đã hỗ trợ các hộ dân thu dọn tài sản, bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm an toàn. Đến nay, các hộ cơ bản ổn định sinh hoạt.

Đối với 242 căn nhà bị tốc mái, các địa phương tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà; công tác khắc phục cơ bản hoàn tất. Hệ thống điện cũng đã được khôi phục sau khi 7 trụ điện trung thế bị gãy tại các xã Trường Xuân, Phương Thịnh và Thanh Bình được sửa chữa, thay thế, bảo đảm cấp điện trở lại an toàn.

Bên cạnh đó, một số địa phương đã vận động nguồn lực hỗ trợ khẩn cấp các hộ có nhà bị sập, gặp khó khăn. Cụ thể, xã Trường Xuân hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; xã Phương Thịnh hỗ trợ 2 hộ, mỗi hộ 6 triệu đồng; xã Thanh Bình hỗ trợ 3 hộ, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2026 đến ngày 11/11, toàn tỉnh xảy ra 42 vụ dông lốc, tổng thiệt hại ước tính hơn 15,49 tỷ đồng. Thiên tai làm 2 người tử vong do sét đánh; 34 căn nhà bị sập, 1 căn nhà bị cháy do sét đánh và 575 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 168 căn tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, dông lốc còn làm tốc mái 10 phòng học, 1 dãy nhà trọ gồm 5 phòng, 5 chuồng trại... Về hạ tầng, có 24 trụ điện bị gãy đổ, nhiều cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng đến giao thông, công trình công cộng, trường học và khu di tích.

Trong sản xuất nông nghiệp, thiên tai làm thiệt hại hoàn toàn 8 ha hoa màu; ảnh hưởng 23,15 ha cây ăn quả và nhiều cây trồng bị gãy đổ.

Hiện, UBND các xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp của từng hộ dân; đồng thời, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để thẩm định, chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.