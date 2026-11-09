Đồng Tháp: Dông lốc làm 39 căn nhà ở xã Thanh Bình bị sập, tốc mái

Mưa dông làm tốc mái nhà dân tại xã Thanh Bình vào tối ngày 8-11. Ảnh: NHÍ ĐIỆN LẠNH

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thanh Bình, trong 39 căn nhà bị thiệt hại, có 1 căn nhà bị sập đổ và 38 căn nhà bị tốc mái. Rất may, thiên tai không gây thiệt hại về người.

Ngoài ra, dông lốc làm gãy, ngã 2 trụ điện; nhiều cây xanh trên các tuyến đường chính bị đổ ngã, gây cản trở giao thông cục bộ.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo UBND xã Thanh Bình trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các ngành, đoàn thể và trưởng các ấp kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trong sáng 9-11, xã tập trung huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân dọn dẹp, sửa chữa nhà ở bị sập, tốc mái; ưu tiên những hộ có nhà ở không bảo đảm an toàn, đồng thời rà soát nhu cầu bố trí chỗ ở tạm để ổn định đời sống.

UBND xã cũng phối hợp với Điện lực Thanh Bình kiểm tra, sửa chữa các trụ điện bị hư hỏng, khoanh vùng những vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn điện; tổ chức thu dọn cây xanh ngã đổ, khơi thông các tuyến đường.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại về nhà ở, sản xuất và cơ sở hạ tầng; xác định nhu cầu hỗ trợ của người dân, tham mưu UBND xã xem xét hỗ trợ theo quy định.