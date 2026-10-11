Đồng Tháp đồng hành cùng thanh niên đưa ý tưởng ra thị trường

Tác giả trình bày dự án tại vòng chung kết. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Kết thúc cuộc thi, dự án Bánh flan - sữa chua yến sấy thăng hoa của nhóm tác giả Bùi Băng Sơn, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Hữu Tân, Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Diễm Thùy đoạt giải Nhất.

Ghi nhận nỗ lực, tinh thần sáng tạo của các nhóm tác giả, tác giả tham gia cuộc thi, anh Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho rằng, Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo không chỉ để lựa chọn và trao giải những dự án tốt mà quan trọng hơn là tìm kiếm những ý tưởng có tiềm năng, có cơ hội để các dự án được góp ý, kết nối và phát triển trong thực tế. Thí sinh cũng có cơ hội để thể hiện, trình bày ý tưởng của mình và tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ ban giám khảo.

Tác giả trình bày dự án tại vòng chung kết. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị, các thí sinh tiếp tục tập trung làm rõ các vấn đề: sản phẩm giải pháp của mình giải quyết được vấn đề gì trong thực tế, mang lại giá trị gì cho khách hàng và cộng đồng; dự án có tính khả thi đến đâu, khả năng tiếp cận thị trường, phát triển và duy trì lâu dài; sau cuộc thi này tác giả, nhóm tác giả sẽ làm gì tiếp theo, cần nguồn lực gì và mong muốn được kết nối hỗ trợ như thế nào để đưa dự án phát triển. Các doanh nghiệp, chuyên gia và các đơn vị đồng hành tiếp tục cụ thể hóa sự hỗ trợ bằng việc tư vấn, ươm tạo, kết nối thị trường, hỗ trợ nguồn lực và tạo cơ hội hợp tác để các dự án có tiềm năng được phát triển.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sản phẩm khởi nghiệp tại vòng chung kết. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, cuộc thi kết thúc nhưng trách nhiệm đồng hành với thanh niên khởi nghiệp vẫn phải tiếp tục. Sau cuộc thi, cần quan tâm theo dõi, kết nối và hỗ trợ các dự án, nhất là các dự án có sản phẩm có khả năng ứng dụng và phát triển trong thực tế.

Đại diện Ban giám khảo, ông Mai Thanh Nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Tài chính), Trưởng Ban giám khảo, nhận xét, các dự án tham gia chung kết đều là những dự án đồng đều nhau về chất lượng, đảm bảo được các tiêu chí cuộc thi; tác giả, nhóm tác giả trình bày dự án chặt chẽ, súc tích, đặt ngay vào những vấn đề trọng tâm và trả lời sát những câu hỏi của Ban giám khảo. Các tác giả, nhóm tác giả cũng có sự am hiểu sâu về thị trường, có những sản phẩm đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số và phát triển bền vững.

Đại biểu tìm hiểu sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2026 có 147 dự án, ý tưởng, trong đó, có 11 dự án vào vòng chung kết. Cuộc thi được tổ chức nhằm cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; tìm kiếm, phát hiện các giải pháp, mô hình kinh doanh khả thi, có khả năng nhân rộng và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương và nhu cầu của xã hội để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các giải pháp, dự án từng bước trở nên hoàn thiện hơn.

Anh Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, trao bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho các tác giả, nhóm tác giả có dự án vào chung kết cuộc thi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Cuộc thi cũng nhằm kết nối với các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh; tạo sân chơi, môi trường giao lưu lành mạnh cho thanh niên và cộng đồng mong muốn khởi nghiệp, học tập những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong quá trình khởi nghiệp.

Đại diện nhóm tác giả dự án Bánh flan – sữa chua yến sấy thăng hoa nhận giải Nhất cuộc thi. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Kết thúc cuộc thi, dự án Bánh flan - sữa chua yến sấy thăng hoa của nhóm tác giả Bùi Băng Sơn, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Hữu Tân, Lê Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Diễm Thùy đoạt giải Nhất; dự án Nhang sạch An Khang của tác giả Đinh Thanh Sáng đoạt giải Nhì; dự án Của để dành, Xưởng may Nấm Lùn của tác giả Trần Thị Ngọc Dung đoạt giải Ba.