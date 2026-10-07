Đồng Tháp: Đồng bộ, quyết liệt thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Lòng tri ân và quyết tâm

Những năm qua, công tác cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và mỗi cán bộ, chiến sĩ, người dân tỉnh Đồng Tháp nỗ lực hết mình, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về quê hương, gia đình.

Đội K91, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Toàn tỉnh có hơn 35.287 liệt sĩ an táng trên địa bàn, trong đó 11.851 phần mộ có đầy đủ thông tin, 9.648 phần mộ có một phần thông tin và 12.290 phần mộ chưa xác định được thông tin. Mỗi con số không đơn thuần là một thống kê. Đó là từng cuộc đời, từng người lính, từng gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm; là những cái tên còn nằm lại giữa lòng đất và những nỗi mong mỏi chưa bao giờ khép lại.

Xác định Chiến dịch 500 ngày đêm là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan, với quyết tâm cao nhất. Tỉnh được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trong nước và trên địa bàn hai tỉnh Prey Veng, Pursat (Campuchia); tổ chức lấy 12.290 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30 nghĩa trang liệt sĩ.

Đây là nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, trong điều kiện thực hiện hết sức khó khăn. Tại Campuchia, địa hình chủ yếu là rừng rậm, núi non hiểm trở; hài cốt liệt sĩ nằm rải rác, ở những khu vực xa khu dân cư, trong khi phần lớn không còn sơ đồ mộ chí, gây nhiều trở ngại cho quá trình tìm kiếm, xác định và quy tập. Trong nước, nhiều nghĩa trang có số lượng mộ phải lấy mẫu rất lớn như Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang 2.398 mộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Cai Lậy 2.532 mộ…

Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trước khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện khẩn trương và yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Đồng Tháp đã xác định rõ mục tiêu, quyết tâm đến ngày 5-10 hoàn thành việc lấy đủ 12.290 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 30 nghĩa trang liệt sĩ. Không chỉ bảo đảm tiến độ, tỉnh đặt yêu cầu cao nhất về chất lượng: 100% mẫu phải được lấy đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác; toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ phải được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Qua đó, từng mẫu hài cốt không chỉ được lưu giữ bằng quy trình khoa học, chặt chẽ, mà còn được gửi gắm trong đó trách nhiệm, lòng tri ân và quyết tâm của hôm nay đối với những người anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tinh thần trách nhiệm đặc biệt cao

Bộ CHQS tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, khẩn trương tổ chức rà soát, khai quật và lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Khi bắt đầu triển khai chiến dịch, lực lượng thực hiện nhiệm vụ không tránh khỏi những bỡ ngỡ, bởi đây là công việc mới, yêu cầu cao về kỹ thuật, trong khi khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi tiến độ khẩn trương. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm khắc phục khó khăn, các lực lượng đã vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, từng bước tìm ra phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp, khoa học và hiệu quả. Từ khâu rà soát, đối chiếu thông tin đến phương pháp khai quật, lấy mẫu bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và đúng quy trình.

Đội K91, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm xã Tân Thành (Đồng Tháp).

Công tác hoàn trả hiện trạng, yêu cầu đặt ra không chỉ là khôi phục nguyên trạng, mà còn phải bảo đảm phần mộ sau khi hoàn trả bằng và đẹp hơn so với trước khi khai quật. Vì vậy, từng phần mộ, từng vị trí sau khai quật đều được các lực lượng thực hiện hết sức kỹ lưỡng, thận trọng và tỉ mỉ, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm khôi phục hiện trạng một cách tốt nhất.

Thách thức lớn nhất trong thực hiện nhiệm vụ, sau hàng chục năm nằm sâu trong lòng đất, tình trạng hài cốt tại mỗi phần mộ có sự khác biệt, chịu tác động của nhiều yếu tố như điều kiện thổ nhưỡng, độ ẩm, nguồn nước ngầm, quá trình phân hủy tự nhiên, cùng với việc quy tập, di chuyển qua nhiều thời kỳ; có những hố mộ sâu gần 3m khiến việc tìm kiếm, xác định và lấy mẫu gặp không ít khó khăn.

Đối với những phần mộ có tình trạng phức tạp, cán bộ chuyên môn phải dành nhiều thời gian kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn được mẫu phù hợp, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết, điều kiện mặt bằng và đặc điểm riêng của từng nghĩa trang cũng tác động trực tiếp đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Dù áp lực tiến độ rất lớn, mọi thao tác vẫn được thực hiện nghiêm túc, chính xác, đúng quy trình; tuyệt đối không vì chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng, không để bất kỳ sai sót nào làm ảnh hưởng đến cơ hội xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đội K91, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên sâu sát, theo dõi, kiểm tra tiến độ; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các phần việc được triển khai đúng hướng, đúng tiến độ. Đồng thời, chủ động điều phối, tăng cường lực lượng giữa các đội, tập trung nhân lực, phương tiện cho những nghĩa trang có khối lượng công việc lớn, qua đó nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp, huy động lực lượng tại chỗ, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, góp phần duy trì nhiệm vụ liên tục, khẩn trương và hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; kịp thời chia sẻ những khó khăn, vất vả; đồng thời quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ.

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, được góp sức trong chiến dịch đặc biệt này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc. Đó cũng là sự tiếp nối trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần đáp lại niềm mong mỏi, chờ đợi khắc khoải suốt nhiều năm của hàng trăm nghìn thân nhân, gia đình liệt sĩ; để những người anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình, đồng đội.

Đội K91, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Theo tổng hợp đến ngày 5-10, tỉnh đã hoàn thành khai quật 12.290/12.290 phần mộ tại 30/30 nghĩa trang; thu thập 9.776 mẫu hài cốt liệt sĩ, trong đó bàn giao 3.216 mẫu sinh phẩm cho Trung tâm Giám định ADN - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 4.510 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội. Toàn bộ mẫu hài cốt liệt sĩ được quản lý, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và số hóa dữ liệu theo đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tính đến ngày 3-10, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh và LLVT tỉnh Prey Veng và Pursat (Campuchia) quy tập được 249 hài cốt liệt sĩ, trong đó 47 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 202 hài cốt được quy tập trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 68 bộ hài cốt liệt sĩ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Nông, 134 bộ đang được bảo quản tại Đội K91.

Đội K91, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ.

Nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đúng tiến độ, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm. Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia; đồng thời, góp phần thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân.

Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình được vơi đi nỗi đau mất mát. Đó cũng là cách thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.