* PV: Thưa Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT, ngành đã cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW như thế nào, nhất là trong sắp xếp mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục?

Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Nghị quyết số 71-NQ/TW xác định GD&ĐT là quốc sách hàng đầu và quyết định tương lai của dân tộc. Tỉnh ban hành kế hoạch, phương án cụ thể, gắn đổi mới giáo dục với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và điều kiện địa phương.

Một nhiệm vụ lớn là sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập tinh gọn, hiệu quả, phù hợp quy mô và phân bố dân cư. Theo Phương án số 1180/PA-UBND ngày 31-7-2026 của UBND tỉnh, số đầu mối giảm từ 1.075 xuống 375, hướng đến tái cấu trúc trường lớp, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất.

Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền học tập, không để sắp xếp làm gián đoạn dạy học. Ở địa bàn đi lại khó khăn, dân cư phân tán, ngành phối hợp địa phương duy trì điểm trường phù hợp; rà soát, điều động, tuyển dụng, bồi dưỡng giáo viên để khắc phục thiếu hụt cục bộ.

Năm học 2026 - 2027, ngành xác định chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, nhà giáo quyết định chất lượng. Tinh thần “giảm để tăng” là giảm đầu mối, thủ tục để tăng nguồn lực cho chuyên môn, cải thiện chất lượng và bảo đảm cơ hội học tập.

* PV: Sau sáp nhập, các cơ sở giáo dục đã ổn định hoạt động ra sao? Ngành có giải pháp gì để vận hành hiệu quả thưa Tiến sĩ?

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Sau sáp nhập, các cơ sở giáo dục kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, sắp xếp đội ngũ và điều chỉnh phương thức quản lý, chuyển từ quản lý sang quản trị. Hoạt động dạy học cơ bản ổn định, không gián đoạn kế hoạch năm học; công tác chăm sóc trẻ mầm non, quản lý học sinh phổ thông và đào tạo nghề được duy trì.

Ở trường có nhiều điểm trường (phân hiệu), cơ chế điều hành thống nhất: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung, các Phó Hiệu trưởng phụ trách từng điểm hoặc lĩnh vực. Đội ngũ thầy cô từng bước thích nghi, phối hợp, chia sẻ chuyên môn, tạo nền tảng vận hành mô hình mới.

Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp địa phương rà soát hoạt động, tháo gỡ vướng mắc kịp thời. Các trường nâng cao chất lượng quản trị; phân công khoa học, phát huy vai trò tổ chuyên môn và cán bộ phụ trách điểm trường; khai thác hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số. Đoàn kết, đồng thuận và nâng cao chất lượng giáo dục, quyền lợi người học là thước đo hiệu quả sau sáp nhập.

* PV: Theo Tiến sĩ, trước yêu cầu chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), vai trò của người thầy cần được phát huy như thế nào?

* Tiến sĩ Lê Quang Trí: Trước làn sóng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ. Người thầy vẫn giữ vai trò quyết định, là “trái tim” và hạt nhân trung tâm của mọi đổi mới giáo dục.

Không bị thay thế bởi thuật toán, vai trò của người thầy được nâng tầm mạnh mẽ từ người truyền thụ kiến thức đơn thuần sang người dẫn dắt tư duy phản biện, định hướng thẩm định tri thức và thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa cho học sinh.

Quan trọng hơn cả, thầy cô chính là điểm tựa tinh thần duy nhất truyền cảm hứng, bồi đắp tâm hồn, uốn nắn đạo đức công nghệ và giáo dục các giá trị nhân văn - những điều mà AI không bao giờ làm được. Vì vậy, công nghệ chỉ giúp người thầy dạy học thông minh hơn, để dành trọn tâm trí cho sứ mệnh cao quý nhất là mở đường tri thức và chắp cánh cho thế hệ tương lai.

* PV: Thưa đồng chí Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, chất lượng giáo dục phổ thông và chuyển đổi số của ngành có những chuyển biến gì trong năm qua?

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Phương Toàn.

* Đồng chí Nguyễn Phương Toàn: Năm qua, ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp ghi nhận những bứt phá rất phấn khởi trên cả 2 trụ cột này.

Về chất lượng giáo dục phổ thông, nền nếp dạy và học tiếp tục được giữ vững, chất lượng giáo dục mũi nhọn ghi dấu ấn đậm nét với 78 giải Học sinh giỏi quốc gia và 4 giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Về chuyển đổi số, đây thực sự là khâu đột phá làm thay đổi phương thức quản trị và giảng dạy.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục kết nối Internet và triển khai áp dụng học bạ số. Ngành tổ chức bồi dưỡng năng lực số cho 21.618 giáo viên; đồng thời, tiên phong đưa các nội dung giáo dục AI và STEM vào trường học, khơi dậy tinh thần trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh.

Thời gian tới, ngành tiếp tục hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và nâng cao năng lực số toàn diện; gắn chuyển đổi số với đổi mới phương pháp dạy học, quyết tâm cắt giảm các thủ tục hành chính để giáo viên dành trọn tâm huyết cho chuyên môn.

* PV: Đối với giáo dục mầm non, ngành có giải pháp gì để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ sau sắp xếp mạng lưới trường lớp?

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Thị Phượng.

* Đồng chí Huỳnh Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: Xác định mầm non là nền tảng vàng phát triển nhân cách của trẻ, sau sắp xếp, ngành tập trung ổn định nếp dạy - học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Đầu năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 102 trường mầm non công lập với gần 100.000 trẻ ra lớp; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt tuyệt đối 100%.

Tuy nhiên, ngành vẫn quyết tâm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và chênh lệch cơ sở vật chất ở các điểm trường lẻ bằng giải pháp điều tiết nhân lực và ưu tiên nguồn vốn đầu tư hạ tầng bán trú.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành tập trung thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi; chỉ đạo các trường đổi mới phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm”, tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống tai nạn thương tích, quyết tâm mang lại môi trường giáo dục an toàn, chất lượng nhất cho trẻ mầm non.

* PV: Với kết quả tích cực đạt được từ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ngành rút ra kinh nghiệm gì và chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi năm 2027?

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Hiếu.

* Đồng chí Võ Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thành công tốt đẹp.

Với sự tham gia của 37.138 thí sinh tại 71 điểm thi và 1.580 phòng thi, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện về an ninh, y tế, điện lưới và thông tin liên lạc. Khâu chấm thi bảo đảm an toàn, khách quan, chính xác.

Toàn tỉnh không có bài thi điểm 0 và ghi nhận 98 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm trung bình các môn thi đạt 5,817 điểm - xếp thứ 12 cả nước và tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ tốt nghiệp chung đạt 99,08% (trong đó khối giáo dục phổ thông đạt 99,82%, giáo dục thường xuyên đạt 92,98%).

Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra là: “Chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường phối hợp liên ngành và kiểm tra, giám sát chặt chẽ ở tất cả các khâu”.

Hướng tới Kỳ thi năm 2027, ngành GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp sẽ bám sát chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chủ động rà soát toàn bộ lực lượng, cơ sở vật chất và trang thiết bị; đồng thời, đẩy mạnh tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên.

Các nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch ôn tập phân hóa phù hợp với năng lực từng nhóm học sinh, củng cố vững chắc kiến thức nền tảng và rèn luyện kỹ năng làm bài.

Ngành quyết tâm phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật đề thi, bài thi, phấn đấu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt chất lượng cao nhất.

* PV: Xin cảm ơn Ban Giám đốc!

HỮU THÔNG - N.T

(thực hiện)