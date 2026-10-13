Đồng Tháp: Độc đáo kiến trúc Á-Âu ở ngôi chùa cổ 200 năm tuổi

Nghệ thuật ghép tượng từ sành sứ nhiều màu sắc làm nổi bật kiến trúc chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Nghệ thuật ghép sành sứ nhiều màu sắc làm nổi bật kiến trúc chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Chùa Vĩnh Tràng nổi bật với kiến trúc giao thoa Á – Âu độc đáo. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Diện mạo độc đáo của chùa Vĩnh Tràng được tạo nên từ giao thoa kiến trúc Á – Âu. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Hệ thống hoành phi trong chùa vừa mang ý nghĩa văn hóa, vừa góp phần tạo nên vẻ trang trọng cho không gian thờ tự. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Những pho tượng cổ được chế tác tinh xảo, phản ánh trình độ điêu khắc và văn hóa tín ngưỡng của người dân Nam Bộ qua nhiều thời kỳ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Các chi tiết chạm khắc trên cột góp phần làm phong phú giá trị nghệ thuật của công trình. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Chùa Vĩnh Tràng thu hút du khách không chỉ bởi không gian thanh tịnh mà còn bởi những giá trị kiến trúc, điêu khắc đặc sắc. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc mang đến cho du khách nhiều góc nhìn khi khám phá ngôi chùa. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc mang đến cho du khách nhiều góc nhìn khi khám phá ngôi chùa. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Hình tượng kiến trúc mang đậm màu sắc văn hóa phương Đông trên cổng chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Kiến trúc chùa Nam Bộ kết hợp kiến trúc phương Tây góp phần làm nên sức hút của chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Ngôi chùa có sự kết hợp giữa nhiều phong cách kiến trúc, phản ánh quá trình giao lưu văn hóa qua các thời kỳ. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Những chi tiết kiến trúc công phu mang dấu ấn châu Âu tại chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Những chi tiết kiến trúc công phu mang dấu ấn châu Âu tại chùa Vĩnh Tràng. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Sự đa dạng trong phong cách kiến trúc mang đến cho du khách nhiều góc nhìn khi khám phá ngôi chùa. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)