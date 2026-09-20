Đồng Tháp đoạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp Bộ

Công an Đồng Tháp xuất sắc giành giải Nhì. Ảnh: CA TP. Cần Thơ

Theo đó, tại TP. Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026 cấp Bộ, với chủ đề "Chuyên nghiệp nhất - Trách nhiệm nhất - Gần dân nhất".

Hội thi quy tụ 11 đội thi đến từ Công an các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Tây Ninh, Cà Mau, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Gia Lai và Đồng Nai. Các đội đã thể hiện xuất sắc 2 phần thi gồm: Thuyết trình và xử lý tình huống.

Tại phần thi thuyết trình, Đội thi Công an tỉnh Đồng Tháp mang đến nội dung "Tuyên truyền phòng, chống ma túy tuyến biên giới Đồng Tháp - Pray Veng". Trải qua 2 phần thi, đội thi đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng trong công tác tuyên truyền tại địa bàn cơ sở, qua đó xuất sắc giành giải Nhì toàn Hội thi.