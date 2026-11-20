Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp (bên trái) xuất sắc giành giải Nhất.

Hội thi khu vực miền Nam quy tụ 7 đội đến từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi; kiến thức và xử lý tình huống; thuyết trình, với nội dung xoay quanh công tác chuyển đổi số, an ninh mạng, công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Đội thi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tham gia các nội dung thi.

Tham gia hội thi, đội thi Đồng Tháp mang đến phần thuyết trình với chủ đề “Phụ nữ Đồng Tháp - Làm chủ công nghệ, tiên phong hành động, kiến tạo tương lai”, giới thiệu những kết quả, mô hình sáng tạo và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội cũng như đời sống hội viên, phụ nữ.