Đồng Tháp đoạt giải Nhất Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Nam
Ngày 20-11, tại TP. Cần Thơ, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số năm 2026 khu vực miền Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức đã khép lại. Đội thi Hội LHPN phường Sa Đéc, đại diện Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, xuất sắc giành giải Nhất.
Hội thi khu vực miền Nam quy tụ 7 đội đến từ TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, Đồng Nai. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi; kiến thức và xử lý tình huống; thuyết trình, với nội dung xoay quanh công tác chuyển đổi số, an ninh mạng, công tác Hội và phong trào phụ nữ.
Tham gia hội thi, đội thi Đồng Tháp mang đến phần thuyết trình với chủ đề “Phụ nữ Đồng Tháp - Làm chủ công nghệ, tiên phong hành động, kiến tạo tương lai”, giới thiệu những kết quả, mô hình sáng tạo và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động Hội cũng như đời sống hội viên, phụ nữ.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/dong-thap-doat-giai-nhat-hoi-thi-tuyen-truyen-vien-gioi-ve-chuyen-doi-so-khu-vuc-mien-nam-a247430.html