Đồng Tháp: Đoạt 2 HCV, 1 HCĐ tại Giải Vô địch Bóng bàn các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

VĐV Trần Anh Tuấn giành HCV nội dung đơn nam.

Cụ thể, ở nội dung đồng đội nam, các VĐV Nguyễn Phi Vũ, Trần Anh Tuấn, Phạm Thanh Sơn và Hồ Trần Đức Hiếu đã thi đấu ấn tượng, mang về HCV cho thể thao Đồng Tháp.

Các VĐV Nguyễn Phi Vũ, Trần Anh Tuấn, Phạm Thanh Sơn và Hồ Trần Đức Hiếu đoạt HCV đồng đội.

Ở nội dung đơn nam, VĐV Trần Anh Tuấn tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu nổi bật, giành HCV. Trong khi đó, VĐV Nguyễn Phi Vũ giành HCĐ, xếp hạng Ba.

Với thành tích 2 HCV và 1 HCĐ, Đội Bóng bàn Đồng Tháp tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao thành tích thể thao của tỉnh tại đấu trường quốc gia.