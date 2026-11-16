Đồng Tháp: Doanh nghiệp chế biến cá tra 'khát' nguyên liệu

Nguồn cung cá tra nguyên liệu đang khan hiếm.

Theo ghi nhận, khoảng một tháng nay, giá cá tra trên địa bàn tăng giá mạnh. Giá cá tra tăng trung bình từ 3.000 - 5.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Do nguồn cung khan hiếm nên các DN chế biến cá tra đang gặp khó trong việc tìm kiếm nguyên liệu đầu vào, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo một DN chế biến các sản phẩm từ cá tra xuất khẩu tại xã Phú Cường, hiện nhà máy của đơn vị có khoảng 1.500 công nhân. DN xây dựng được vùng nuôi khoảng 50 ha. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn nguyên liệu nên dây chuyền sản xuất cá tra phi lê của DN đã tạm dừng hoạt động khoảng nửa tháng nay. Việc thiếu hụt nguồn cá tra nguyên liệu cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của một số DN khác trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gò Đàng (phường Trung An), hiện nay, nguồn nguyên liệu cá tra đang thiếu hụt khá nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tình trạng thiếu con giống lúc đầu năm.

Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn, thời tiết nắng nóng xen lẫn lạnh khiến trứng cá không đạt tỷ lệ thụ tinh, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất giống.

Tình trạng này diễn ra từ tháng 12-2025 đến tháng 4 năm nay. Nguồn giống bị thiếu hụt trong nhiều tháng liên tiếp, kéo theo nguồn cá nguyên liệu phục vụ chế biến bị ảnh hưởng. Trong khi đó, cá tra phải mất khoảng 6 - 8 tháng nuôi mới đạt kích cỡ thu hoạch. Vì vậy, đến cuối năm nay, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu mới bộc lộ rõ, khiến nguồn cung khan hiếm và giá cá tra nguyên liệu tăng lên.

Hiện giá cá tra nguyên liệu trên thị trường dao động khoảng 37.000 - 39.000 đồng/kg, tùy theo điều kiện thanh toán nhanh hay chậm. Với mức giá này, người nuôi cá có thể đạt lợi nhuận khoảng 10.000 - 12.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu tích cực, giúp người nuôi phần nào cải thiện hiệu quả sản xuất sau thời gian đối mặt với nhiều khó khăn.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Đạo, giá cá nguyên liệu tăng cao trong khi giá xuất khẩu chưa tăng tương ứng. Giá bán sản phẩm có tăng, nhưng tốc độ điều chỉnh chậm hơn so với giá nguyên liệu. Do đó, DN chế biến đang phải chịu áp lực lớn về chi phí đầu vào.

Theo ông Đạo, tình trạng khan hiếm nguyên liệu bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9 và trở nên rõ nét hơn trong tháng 10. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu hiện nay cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung, mức độ ảnh hưởng của đơn vị không quá lớn do DN vẫn còn nguồn cá từ vùng nuôi của mình. Công ty hiện có vùng nuôi tự xây dựng với diện tích gần 500 ha. Trước đây, nhà máy chế biến bình quân khoảng 300 tấn cá nguyên liệu/ngày, nhưng hiện chỉ còn khoảng 200 tấn/ngày.

Ông Đạo chia sẻ: “Trước tình hình thiếu hụt nguyên liệu, DN buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Trước đây, công nhân làm việc cả thứ Bảy và Chủ nhật để đáp ứng nhu cầu chế biến, nhưng hiện nhà máy đã phải bố trí nghỉ 2 ngày cuối tuần. Việc thiếu hụt nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các đơn hàng.

Các nhà máy của Công ty Cổ phần Gò Đàng chế biến bình quân khoảng 200 tấn cá nguyên liệu/ngày.

Đối với ngành thủy sản, quý IV-2026 hằng năm thường là giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với kết quả sản xuất, kinh doanh cả năm. Đây cũng là thời điểm nhu cầu thị trường rất lớn, các DN tập trung tăng tốc sản xuất để hoàn thành kế hoạch. Năm nay, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu xảy ra đúng vào quý IV nên ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của DN.

Dù thị trường có nhiều thuận lợi, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản vẫn tốt, nhưng do không đủ nguyên liệu nên DN khó tận dụng được cơ hội để gia tăng sản lượng và doanh thu như kỳ vọng”.

Theo ông Đạo, trong 10 tháng đầu năm 2026, DN đạt mức tăng trưởng khoảng 25% - 30%. Mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, nhưng hiệu quả lợi nhuận của DN lại giảm so với năm trước. Ước tính tỷ suất lợi nhuận trong năm nay giảm khoảng 10% - 20%.

Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí đầu vào tăng cao. Khi giá xăng, dầu tăng, nhiều loại chi phí khác cũng tăng theo. Đặc biệt, các loại nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất chịu tác động trực tiếp từ biến động giá dầu và chi phí vận chuyển. Những yếu tố này khiến tổng chi phí sản xuất tăng, kéo tỷ suất lợi nhuận giảm so với năm trước.

Theo nhận định của một số DN chế biến cá tra, thị trường tiêu thụ, xuất khẩu cá tra trong thời gian tới dự báo sẽ tiếp tục tích cực, nhu cầu cao. Tuy nhiên, dự báo, tình hình thiếu hụt nguyên liệu có thể kéo dài đến quý I-2027, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các DN. Do đó, các DN chế biến đang chủ động đề ra nhiều giải pháp để thích ứng.