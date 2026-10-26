Đồng Tháp: Định hướng tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Phấn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Phạm Thế Vinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện HĐND tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với 24 nghị quyết được thông qua.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, kinh tế - xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến tích cực. Lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,47%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 160.300 tỷ đồng, tăng 15,55%; kim ngạch xuất khẩu đạt 8.408,7 triệu USD, tăng 7,51%. Du lịch đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 3.700 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 18.682 tỷ đồng, bằng 78,58% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Nguyễn Phi Đa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông tin kết quả kinh tế - xã hội tháng 10.

Bên cạnh kết quả đạt được, xuất khẩu gạo giảm 18,5%, sản lượng giày dép giảm 4,8%; sốt xuất huyết diễn biến phức tạp với 7.884 ca, tăng 54% so với cùng kỳ. Tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8,21% trong năm 2026. Các sở, ngành cũng thông tin về tình hình an ninh, trật tự, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, khám sức khỏe miễn phí và công tác chống gian lận thương mại, hàng giả...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị đồng thời thông tin kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026, chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”. Chuỗi hoạt động dự kiến diễn ra cao điểm từ ngày 18 đến 24-11, với nhiều chương trình văn hóa, du lịch và trải nghiệm di sản.

Phóng viên đặt câu hỏi tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10-2026.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Thế Vinh ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm của các cơ quan báo chí; đồng thời đề nghị tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị và hoạt động văn hóa, du lịch của địa phương, như: Báo chí cũng cần quan tâm tuyên truyền Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII diễn ra từ ngày 19 đến 22/11; Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ XI năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu tại 30/30 nghĩa trang liệt sĩ, khai quật 12.290 mộ; Đội K91 tìm kiếm, quy tập 268 hài cốt liệt sĩ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng tỉnh Đồng Tháp 25 bản đồ Việt Nam.

Ngay sau hội nghị giao ban báo chí, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng đã trao tặng tỉnh Đồng Tháp 25 bản đồ Việt Nam.