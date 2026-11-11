Đồng Tháp định hướng mở rộng không gian phát triển Cảng tổng hợp Gò Công

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã trình bày nội dung nhiệm vụ, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cảng tổng hợp Gò Công; đề xuất ý tưởng điều chỉnh mặt bằng Cảng tổng hợp Gò Công.

Theo đó, Cảng tổng hợp Gò Công có địa điểm tại xã Gia Thuận và xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp thuộc khu bến Gò Công. Vị trí quy hoạch kết nối thuận lợi với luồng hàng hải Soài Rạp (cách 2,5 km).

Đơn vị tư vấn cũng trình bày 4 phương án điều chỉnh mặt bằng Cảng tổng hợp Gò Công. Theo đó, phương án 1 (đang triển khai), Cảng tổng hợp Gò Công có diện tích khoảng 704 ha. Trong đó, vùng nước dự án là khoảng 313,8 ha; khu đất dự án khoảng 390 ha; đường kết nối 1 ha; tổng chiều dài tuyến bến là 3,6 km. Tổng chiều dài tuyến đê chắn sóng dài 10,3 km. Luồng tàu theo quy hoạch từ 140-170 m, đáy -12 m; khai thác tàu 50.000 tấn đầy tải và 70.000 tấn giảm tải.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc.

Phương án 2 cũng tương tự phương án 1, chỉ điều chỉnh vị trí cửa luồng; đối với đê chắn sóng, chắn cát điều chỉnh lên phía Bắc để chắn bùn cát từ sông đổ ra. Phương án 3 cũng tương tự phương án 1; tịnh tiến cảng lên phía Bắc khoảng 1 km, giảm chiều dài đê chắn cát, chắn sóng khoảng 1 km và điều chỉnh hướng cửa luồng.

Còn theo phương án thứ 4, dự án có diện tích quy hoạch khoảng 1.181 ha, trong đó vùng đất cảng khoảng 962 ha, vùng nước cảng hơn 219 ha. Tổng chiều dài tuyến bến là 4 km; tổng chiều dài kè chắn sóng là 8,4 km.

Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Thành Diệu thống nhất đề xuất điều chỉnh, mở rộng không gian phát triển đối với Cảng tổng hợp Gò Công. Trong đó, cần bố trí đủ quỹ đất để phát triển cảng tổng hợp và dành khoảng 300 ha đất phát triển khu công nghiệp. Đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh ranh giới quy hoạch theo hướng mở rộng phù hợp.

Đồng thời, nghiên cứu mở rộng không gian phía biển để bảo đảm điều kiện hỗ trợ hoạt động của cảng. Việc điều chỉnh phải được tính toán tổng thể, đồng bộ, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh quy hoạch nhiều lần trong quá trình triển khai.

Đơn vị tư vấn báo cáo nhiệm vụ, quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cảng tổng hợp Gò Công.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu giao Sở Xây dựng làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng phương án điều chỉnh; triển khai các bước tiếp theo bảo đảm tiến độ thực hiện. Đối với việc kêu gọi đầu tư cảng tổng hợp và khu công nghiệp, định hướng lựa chọn một nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện tổng thể dự án.

Các xã phải rà soát kỹ hiện trạng, hồ sơ pháp lý và biến động đất đai trong khu vực quy hoạch. Trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng tính toán đường kết nối từ tuyến đường bộ ven biển tới vị trí thực hiện dự án.

Đặc biệt, cần xác định rõ phương án đầu tư theo từng giai đoạn, trong đó phải làm rõ nội dung, quy mô và yêu cầu của giai đoạn đầu. Giai đoạn này phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để kêu gọi đầu tư cảng tổng hợp ngay…