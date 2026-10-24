Đồng Tháp: Điều tra vụ phun thuốc diệt cỏ khiến hơn 7,7 tấn sầu riêng thiệt hại

Hơn 7,7 tấn sầu riêng bị thiệt hại tại Đồng Tháp. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Hơn 7,7 tấn sầu riêng bị rụng trái

Ngày 23/10/2026, Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/10/2026, ông P.V.P. (sinh năm 1965, trú tại ấp An Hòa, xã Phú Hựu) trình báo vườn sầu riêng của gia đình bị người khác phun hóa chất. Sau sự việc, trái trên 110 cây sầu riêng xuất hiện tình trạng nám vỏ và rụng dần.

Qua kiểm tra, khối lượng sầu riêng bị rụng gồm 6.940 kg giống Thái và 822 kg giống Ri 6, tổng cộng 7.762 kg. Giá trị tài sản thiệt hại bước đầu ước tính trên 500 triệu đồng. Mức độ ảnh hưởng đối với bản thân các cây sầu riêng hiện chưa được xác định.

Mâu thuẫn trong quá trình sử dụng cống ngăn nước

Quá trình xác minh, Công an xã Phú Hựu phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và rà soát những người liên quan.

Cơ quan công an sau đó mời Phạm Hữu Nghĩa (sinh năm 1993, trú tại ấp An Hòa, xã Phú Hựu), cháu ruột ông P., đến làm việc. Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn với ông P. trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn, Nghĩa đã pha ba bình thuốc diệt cỏ và phun lên trái của 110 cây sầu riêng trong vườn của ông P. vào tối 11/10/2026.

Hiện Công an xã Phú Hựu đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, có thể thấy những mâu thuẫn trong đời sống và sản xuất nếu không được giải quyết thỏa đáng có thể gây ra những tổn thất lớn cho kinh tế nông hộ. Với cây sầu riêng, mỗi trái cây bị mất đi không chỉ là phần nông sản có giá trị thương mại mà còn là công sức chăm sóc, chi phí đầu tư và nguồn thu mà người trồng kỳ vọng sau nhiều tháng vun trồng. Bảo vệ thành quả sản xuất vì thế không chỉ nằm ở việc phòng trừ sâu bệnh hay ứng phó với thời tiết bất lợi, mà còn đòi hỏi ý thức tôn trọng tài sản, tinh thần hợp tác và trách nhiệm của mỗi người trong cộng đồng nông thôn./.