Các đại biểu thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xem xét và thông qua 8 dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trình, tập trung vào các lĩnh vực quản lý ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp và điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa định hướng đối với sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp.

Trọng tâm điều chỉnh gồm: mạng lưới giao thông, phương án khu công nghiệp và cụm công nghiệp; chỉ tiêu sử dụng đất, cảng cá và kết cấu hạ tầng nông nghiệp; cấp nước, xử lý chất thải, phân vùng môi trường và khoáng sản; văn hóa, thể thao và du lịch.

Các nghị quyết còn lại được thông qua là quy định về phân chia thuế giá trị gia tăng giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2027-2030, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2027, phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp xã trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia...

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, chế độ bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đây là những nội dung cần thiết, góp phần hoàn thiện chính sách, cải thiện điều kiện phát triển, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững cho tỉnh Đồng Tháp...