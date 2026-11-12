Đồng Tháp: 'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' đưa công nghệ đến với người dân

ĐƯA KỸ NĂNG SỐ ĐẾN TẬN NHÀ DÂN

Chuyển đổi số (CĐS) đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong đời sống, từ giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt đến tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện, tiếp cận các tiện ích số.

Tuy nhiên, đối với một bộ phận người dân, nhất là hộ nghèo, người lớn tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ, việc sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng số vẫn còn không ít khó khăn. Từ thực tế đó, các Đội hình thanh niên tình nguyện và Tổ CNSCĐ đã phát huy vai trò hỗ trợ, hướng dẫn người dân ngay tại địa bàn dân cư.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến từng khu dân cư, gặp gỡ, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, cài đặt và thao tác trên các ứng dụng thiết yếu.

Những nội dung được tập trung hướng dẫn gồm: Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu thông tin và sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống.

Đối với những người chưa quen với thiết bị công nghệ, các bạn trẻ kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác, từ cách truy cập ứng dụng, đăng nhập tài khoản đến thực hiện các bước cần thiết.

Việc hướng dẫn trực tiếp, cầm tay chỉ việc giúp người dân dễ hiểu, dễ thực hành và từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ.

Tại xã Tân Hòa, công trình tình nguyện “Thanh niên tham gia CĐS cộng đồng” được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Xã đoàn thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính và tiếp cận các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng chí Huỳnh Thị Y Oanh, Bí thư Xã đoàn Tân Hòa, cho biết, Xã đoàn còn phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số, khai thác dữ liệu số và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân tại ấp Hiệp Trị 2 và ấp Dương Phú.

Hoạt động từng bước lan tỏa đến người dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen ứng dụng công nghệ trong giải quyết các nhu cầu thiết yếu hằng ngày.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Y Oanh, hiệu quả của công trình không chỉ thể hiện ở việc người dân biết sử dụng các ứng dụng số, mà còn giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Đây cũng là cách để tuổi trẻ địa phương thể hiện tinh thần tiên phong, đồng hành cùng chính quyền và người dân trong công cuộc CĐS.

Trong 9 tháng năm 2026, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Đồng Tháp tiếp tục được triển khai rộng khắp với 114 đội hình, trên 6.000 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phối hợp cùng 1.693 Tổ CNSCĐ với 10.224 thành viên tại 100% xã, phường. Qua đó, hình thành mạng lưới hỗ trợ CĐS tại cơ sở.

Toàn tỉnh tổ chức 166 lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số, tập trung vào các nội dung như: VNeID, eTax Mobile, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và an toàn thông tin.

Đáng chú ý, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, lực lượng tham gia phong trào “Bình dân học vụ số” đã hỗ trợ trên 500.000 lượt người dân tiếp cận các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn phối hợp với lực lượng Công an, Y tế và Tổ CNSCĐ hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội và hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

TỪNG BƯỚC TIẾP CẬN, LÀM QUEN VỚI CÔNG NGHỆ

Hiệu quả của hoạt động CĐS cộng đồng được thể hiện rõ hơn qua sự thay đổi trong nhận thức và cách tiếp cận công nghệ của người dân. Tại ấp Hiệp Trị 2, xã Tân Hòa, sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên đã giúp nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, từng bước làm quen với các ứng dụng số, thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Nhuận Đông hướng dẫn tiểu thương sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận các tiện ích số.

Chú Phạm Văn Quốc, ngụ ấp Hiệp Trị 2, xã Tân Hòa, chia sẻ, người dân địa phương rất phấn khởi và trân trọng sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn Thanh niên trong công tác CĐS.

Thông qua các hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền và hỗ trợ sử dụng ứng dụng số, người dân từng bước tiếp cận, làm quen với công nghệ.

Theo chú Quốc, người dân mong muốn Đoàn Thanh niên tiếp tục đồng hành, mở rộng hoạt động hỗ trợ, đặc biệt quan tâm hướng dẫn người lớn tuổi và những người còn gặp khó khăn trong sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ số.

Nếu có điều kiện, đoàn viên, thanh niên nên đến từng hộ gia đình để trực tiếp hướng dẫn, cài đặt và hỗ trợ sử dụng những ứng dụng cần thiết, giúp người dân tự tin hơn khi tiếp cận công nghệ.

Không chỉ trực tiếp hỗ trợ người dân, chính các đoàn viên, thanh niên cũng có thêm trải nghiệm và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Bạn Nguyễn Thị Diễm Sương, đoàn viên ấp Nghĩa Chí, xã Tân Hòa cho biết, bản thân rất vui khi được góp sức vào các hoạt động CĐS tại địa phương.

Qua việc hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng các nền tảng số, Sương nhận thấy công nghệ mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho cuộc sống.

Bạn Nguyễn Thị Diễm Sương mong muốn Đoàn Thanh niên tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động CĐS thiết thực, nhất là hỗ trợ người lớn tuổi và người dân ở khu vực nông thôn tiếp cận công nghệ.

Sương cho biết tiếp tục tích cực tham gia, trở thành một công dân số có trách nhiệm và lan tỏa tinh thần CĐS đến cộng đồng.

Thực tế cho thấy, để CĐS đi vào đời sống, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, phát triển các nền tảng công nghệ, việc phổ cập kỹ năng số cho người dân giữ vai trò rất quan trọng.

Đặc biệt, đối với hộ nghèo, người lớn tuổi và những người còn hạn chế về điều kiện tiếp cận công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở sẽ giúp thu hẹp khoảng cách số, tạo cơ hội để mọi người cùng thụ hưởng những tiện ích từ quá trình CĐS.

Thời gian tới, việc duy trì các đội hình hỗ trợ tại cơ sở, nâng cao kỹ năng cho thành viên Tổ CNSCĐ và tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các ngành chức năng cần tiếp tục được quan tâm.

Nội dung hướng dẫn cần sát nhu cầu thực tế, đồng thời chú trọng tuyên truyền kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, lực lượng thanh niên và Tổ CNSCĐ đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân.

Phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã hội số toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.