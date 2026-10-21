Đồng Tháp: Đến năm 2030 đạt 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng biệt

Trung tâm Y tế khu vực Hồng Ngự 1 phối hợp các trường mầm non trên địa bàn phường Hồng Ngự tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Theo kế hoạch triển khai Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 vừa được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành, địa phương xác định nâng cao chất lượng y tế trường học là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên phát triển toàn diện.

Về cơ sở vật chất, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng biệt, được trang bị đủ thuốc và thiết bị thiết yếu theo quy định. Toàn bộ cơ sở giáo dục phải bảo đảm đủ nước uống, nước sinh hoạt đạt chất lượng; 80% cơ sở có khu vệ sinh cho người học đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật.

Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu rà soát, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng trường học, công trình cung cấp nước sạch, nhà vệ sinh và điều kiện vệ sinh môi trường. Phòng y tế cần được bố trí phù hợp, bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các trường cũng được định hướng xây dựng phòng tư vấn học đường riêng biệt, hỗ trợ người học về tâm lý và sức khỏe tinh thần.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, tỉnh Đồng Tháp chú trọng củng cố đội ngũ nhân viên y tế trường học. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 85% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp có nhân viên y tế chuyên trách, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn. Đối với cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp, trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới và cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật, mục tiêu là đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh Đồng Tháp định hướng ưu tiên bố trí nhân viên y tế có chuyên môn phù hợp tại các trường nội trú, bán trú, cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật và những nơi tổ chức bữa ăn bán trú. Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về y tế trường học, dinh dưỡng, tư vấn học đường và sức khỏe tâm thần cũng được tăng cường.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm một lần. Thông tin sức khỏe được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả theo dõi và quản lý sức khỏe.

Các cơ sở giáo dục sẽ đẩy mạnh phòng, chống bệnh học đường như bệnh răng miệng, tật khúc xạ, gù vẹo cột sống; tăng cường giáo dục dinh dưỡng, vận động thể lực và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Tỉnh cũng đặt yêu cầu bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở tổ chức bữa ăn học đường, đồng thời theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Chính quyền xã, phường chịu trách nhiệm triển khai tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn; chủ động rà soát nhu cầu đầu tư, huy động nguồn lực hợp pháp để cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe học đường.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026-2030 là thời kỳ tập trung hoàn thiện các điều kiện nền tảng. Trong giai đoạn 2031-2035, tỉnh tiếp tục duy trì kết quả đạt được, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, hướng tới bảo đảm tốt hơn điều kiện chăm sóc sức khỏe cho người học tại các cơ sở giáo dục.