Đồng Tháp: Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, từ ngày 17-24.9, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 33 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Bình Hòa A (xã Ngũ Hiệp) và 02 hài cốt liệt sĩ ở ấp Bình Long, xã Chợ Gạo.

Qua đó, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập lên 226 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 179 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập trong nước, 47 bộ hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia.

Đồng Tháp đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung - Lấp Vò. Ảnh: Việt Tiến

Bộ phận thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Prey Veng (Campuchia) tiếp tục phối hợp với lực lượng nước bạn tổ chức đào tìm tại ấp Prey Svai, xã Choang Om Pư, huyện Kanh Chrich (tỉnh Prey Veng).

Tính đến ngày 24.9, Đồng Tháp đã hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 23 Nghĩa trang liệt sĩ; gồm Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, Tháp Mười, Cao Lãnh, Long Hưng A, Mỹ An Hưng B, Lai Vung - Lấp Vò, Thanh Bình, Sa Đéc, Tam Nông, Đồng Tháp, Chợ Gạo, Quơn Long, Tân Thuận Bình, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, An Thạnh Thủy, Hòa Định, Cai Lậy, Phong Hòa, Cái Bè, Hòa Tịnh, Thanh Bình, Mỹ Tịnh An.

Đồng thời, đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 4 Nghĩa trang liệt sĩ; gồm Tiền Giang, Gò Công, Gò Công Tây và Trung Hoà. Theo đó, đã khai quật 11.337 mộ, lấy được 8.941 mẫu hài cốt liệt sĩ và đã bàn giao 3.216 mẫu cho đơn vị giám định. Các lực lượng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, cập nhật, số hóa dữ liệu, quản lý và bảo quản mẫu hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định.

Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.T

Trong tuần tới, Đội K91 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong tỉnh và tại Campuchia; khảo sát, xác minh, làm rõ thông tin, tập trung các khu vực có đủ cơ sở tổ chức tìm kiếm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ khai quật, lấy mẫu tại các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ đang triển khai, gồm Tiền Giang, Gò Công, Gò Công Tây và Trung Hòa.

Bên cạnh đó, tổ chức hội thảo, thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại Bình Phú và Thạnh Phú; tiếp tục rà soát các khu vực có đủ cơ sở tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tính đến ngày 24.9, Đồng Tháp đã tìm kiếm, quy tập được 226 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: T.T

Cũng theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh đang gây khó khăn cho lực lượng thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó, một số phần mộ có kết cấu phức tạp, xây dựng kiên cố; hài cốt mủn, mục, vỡ vụn cũng gây khó khăn trong quá trình lấy mẫu và hoàn trả hiện trạng.

Ngoài ra, công tác rà soát, xác minh, thu thập thông tin thân nhân liệt sĩ phục vụ thu nhận mẫu ADN còn gặp khó khăn do thân nhân hưởng chế độ thờ cúng phần lớn là con cháu, không biết nhiều thông tin về thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ để cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Dự kiến tháng 11 năm nay sẽ sơ kết “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh: T.T

Tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 9 vừa diễn ra, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thế Vinh đã đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2027).

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thế Vinh nhấn mạnh, đây là Chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm tạo đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo dự kiến, Chiến dịch sẽ sơ kết vào tháng 11 năm nay và tổng kết trước ngày 27.7.2027, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.