Đồng Tháp: Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo của đại diện Sở Xây dựng, đến nay, toàn tỉnh có 82 quy hoạch đô thị và nông thôn được triển khai, gồm 21 quy hoạch chung đô thị và 61 quy hoạch chung xã; có 78/78 cơ quan tổ chức lập quy hoạch đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, 51 quy hoạch hoàn thành trong năm 2026; 21 quy hoạch hoàn thành trong quý I năm 2027 và 10 quy hoạch hoàn thành sau quý I năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với công tác lập quy hoạch, Sở Xây dựng cho biết đã có 80/82 quy hoạch chung đô thị và nông thôn lập dự toán chi phí; 17 quy hoạch đã lập nhiệm vụ quy hoạch, gồm 11 quy hoạch chung xã và 6 quy hoạch chung đô thị. Riêng 5 quy hoạch chung đô thị do Sở Xây dựng tổ chức lập gồm: Mỹ Tho, Cao Lãnh, Sa Đéc, Cai Lậy và Gò Công đang được triển khai các bước theo quy định. Sở dự kiến trình Hội đồng thẩm định 6 nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 10-10-2026.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2026, đến nay, Sở Xây dựng đã triển khai 6/10 nhiệm vụ, đạt 60%, 4 nhiệm vụ đang thực hiện và dự kiến hoàn thành theo kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua 20 văn bản và trình 4 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành dự kiến đạt kế hoạch gồm: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 99,85%; tốc độ tăng trưởng khu vực xây dựng dự kiến đạt 11,99%. Chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026 được giao 2.000 căn, hiện đạt 570 căn (Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ điều chỉnh nghị quyết giảm chỉ tiêu nhà ở xã hội từ 2.000 căn xuống còn 688 căn).

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tiếp nhận 15.346 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 15.151 hồ sơ, còn 195 hồ sơ đang giải quyết; 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn. Ngành Xây dựng hiện có 181 thủ tục hành chính, trong đó 156 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đồng chí Nguyễn Thế Hồng Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với 3 tháng cuối năm 2026, Sở Xây dựng xác định tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch đô thị và nông thôn; phối hợp tháo gỡ các vấn đề liên quan đến dự toán quy hoạch, khảo sát bổ sung địa hình; đẩy nhanh tiến độ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục tham mưu triển khai các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị, đối với công tác quy hoạch, phải theo sát tiến độ, báo cáo rõ từng nội dung đang thực hiện đến đâu, những phần việc đã có tư vấn, chưa có tư vấn và những khó khăn cần tháo gỡ. Các sở phải phát huy vai trò chuyên môn, chủ động thẩm định, phối hợp và đôn đốc, không để công việc bị chậm, qua đó tạo không gian và động lực cho phát triển.

Các sở liên quan phải tăng cường phối hợp, bảo đảm quy hoạch và quản lý, sử dụng đất được thực hiện đồng bộ, thống nhất, đúng quy định, đúng chỉ tiêu; tránh tình trạng mỗi nơi thực hiện một cách, thiếu sự thống nhất.

Bên cạnh đó, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm được giao. Đồng thời, phải chủ động nghiên cứu công việc, theo sát tiến độ; nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo để lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ…