Đồng Tháp: Đẩy nhanh thi công cầu Nguyễn Văn Tiếp, kết nối tỉnh lộ 865 ra QL1

Kênh Nguyễn Văn Tiếp đi qua xã Cai Lậy (trước đây là huyện Cai Lậy) hiện chỉ có duy nhất một cây cầu tại xã Thạnh Lộc, quy mô nhỏ hẹp với tải trọng 8 tấn và một làn xe.

Nhiều năm qua việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong vùng gặp khó khăn. Để khơi thông giao thông thủy, bộ qua khu vực, cầu Nguyễn Văn Tiếp được xây dựng bằng bê tông cốt thép, sẽ kết nối từ QL1 vào đường tỉnh lộ 865, tăng cường kết nối liên vùng.

Sà lan thi công cầu bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp (xã Cai Lậy).

Những ngày cuối tháng 10, công trường cầu Nguyễn Văn Tiếp nhộn nhịp tiếng động cơ, xe máy. Dưới sông, sà lan cùng các thợ cầu đang triển khai đóng cọc vây thi công các trụ cầu. Trên bờ công nhân hối hả đan sắt chuẩn bị đổ bê tông các trụ, triển khai làm đường dẫn hai đầu cầu.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Chỉ huy trưởng thi công cầu (thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 625) cho biết, dự án được khởi công tháng 5/2026, dự kiến hoàn thành tháng 6/2027.

Một mố cầu trên bờ sắp được đổ bê tông.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, thời tiết đã khô ráo nhà thầu đang đồng loạt triển khai hai mũi thi công trên cạn và một mũi dưới sông. Tiến độ hiện đạt hơn 20% sản lượng dự án.

"Thời gian tới nhà thầu tiếp tục huy động thêm nhân sự, máy móc đến công trường. Theo kế hoạch tháng 4 hợp long cầu và thông xe cuối tháng 6/2027", anh Dũng nói.

Sau khi được bàn giao mặt bằng, công trường đang tăng tốc thi công cầu và đường dẫn.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư) cho biết, hiện nhà thầu đã thi công xong ép cọc mố M1, M2 và các trụ T4, T5, T6.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện để đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân đề ra. Do tải trọng đường huyện 59B có tải trọng thấp, xe bồn bê tông không thể tiếp cận công trường,

"Để đẩy nhanh tiến độ, nhà thầu đã chọn giải pháp bơm bê tông hướng từ tỉnh lộ 865 vượt qua kênh Nguyễn Văn Tiếp đến công trường. Mặt bằng đã được địa phương bàn giao xong, sắp tới tiến độ giải ngân sẽ được đẩy nhanh", ông Huy cho hay.

Dự án cầu qua kênh Nguyễn Văn Tiếp (xã Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) được thiết kế với quy mô cầu chính dài hơn 182m, gồm 7 nhịp cầu, bề rộng 10m, tải trọng thiết kế HL93. Cầu được thiết kế đảm bảo tĩnh không thông thuyền khoảng 6m nhằm đáp ứng yêu cầu lưu thông thủy. Đường dẫn vào cầu có tổng chiều dài tuyến chính hơn 284m, tải trọng thiết kế 10 tấn.. Cầu bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, xã Cai Lậy có vốn đầu tư hơn 119 tỷ đồng, khởi công tháng 5/2026. Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng 3 (thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đầu tư.