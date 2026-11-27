Sơ đồ định hướng phát triển không gian Khu kinh tế cửa khẩu

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, địa phương đang triển khai 2 khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đối với Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp, tổng diện tích quy hoạch gần 32.000ha, trải rộng trên địa bàn 7 xã, phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình, Thường Phước, Tân Hồng, Tân Hộ Cơ, Tân Thành, với 2 cửa khẩu quốc tế là Thường Phước, Dinh Bà và 5 cửa khẩu phụ.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu gặp một số khó khăn, vướng mắc do hạ tầng giao thông kết nối vùng như: tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, Quốc lộ N1, cầu Tân Châu chưa được đầu tư đồng bộ, Quốc lộ 30 xuống cấp và hạ tầng phía nước bạn Campuchia tại một số cặp cửa khẩu chưa được nâng cấp tương xứng.

Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng theo mô hình tổng hợp đa ngành và đa lĩnh vực

Đối với Khu kinh tế ven biển Gò Công, theo Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu kinh tế này có quy mô 26.700 ha, nằm trên phạm vi nghiên cứu thuộc 5 xã gồm: toàn bộ xã Gia Thuận, xã Tân Điền và một phần các xã Tân Đông, Gò Công Đông, Tân Phú Đông.

Khu kinh tế ven biển Gò Công được định hướng phát triển đa ngành với trọng tâm là đô thị, công nghiệp, du lịch, cảng biển, trung tâm logistics, năng lượng sạch và kinh tế thủy sản bền vững gắn với bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn thống nhất chủ trương quy hoạch các khu kinh tế và yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung tháo gỡ nút thắt để tạo động lực phát triển mới.

Đối với Khu kinh tế cửa khẩu, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho rằng, cần triển khai song song việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho các khu vực ưu tiên ngay trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung để rút ngắn thời gian; đồng thời, rà soát kỹ những điểm thay đổi nhằm kế thừa tối đa quy hoạch cũ, tránh làm lại từ đầu gây lãng phí.

Ban Quản lý Khu kinh tế được giao phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan tham mưu cơ chế, chính sách; đồng thời, theo dõi tiến độ từng phần việc, xác định rõ danh mục dự án đầu tư công, cũng như rà soát quỹ đất công để sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

Đối với Khu kinh tế ven biển Gò Công, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cơ bản thống nhất giữ nguyên quy mô 26.700 ha theo quy hoạch đã được phê duyệt, bao gồm 15.600 ha phần đất liền và 11.100 ha phần lấn biển.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế và đơn vị tư vấn khẩn trương bắt tay ngay vào việc xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế ven biển Gò Công trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến phê duyệt; sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao để thực hiện kịp tiến độ.