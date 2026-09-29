Đồng Tháp: Đẩy nhanh giải ngân dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đồng chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự cuộc họp.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, vốn đầu tư công bố trí cho các dự án giao thông vận tải chiếm khoảng 25,5% tổng mức vốn đầu tư công. Riêng năm 2026, nguồn vốn bố trí cho lĩnh vực giao thông vận tải hơn 258.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các dự án giao thông hiện còn thấp so với kế hoạch.

Đồng chí Phan Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo với điểm cầu trung tâm về tiến độ thực hiện và giải ngân Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1.

Báo cáo sơ bộ tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm ngành giao thông, Vụ Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính) cho biết, hiện tổng số dự án trọng điểm giao thông được ghi nhận là 55 dự án, với 112 dự án thành phần. Riêng năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí cho 55 dự án trọng điểm giao thông hơn 285.000 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của cả nước.

Đến hết ngày 21-9, tổng vốn giải ngân của các dự án đạt 105.000 tỷ đồng, tương đương 40,7%, thấp hơn mức giải ngân trung bình của cả nước là 52%. Trong đó, khoảng 42 dự án, dự án thành phần giải ngân dưới 40%.

Tại Đồng Tháp, Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giai đoạn 1 do UBND tỉnh Đồng Tháp làm cơ quan chủ quản, có tổng mức đầu tư 7.496 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 27 km, quy mô giai đoạn 1 gồm: 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2027.

Theo chủ đầu tư, tiến độ giải ngân năm 2026 thấp do dự án đang chủ yếu thực hiện các công đoạn dỡ tải tại dự án thành phần 1 và gia tải tại dự án thành phần 2. Đây là giai đoạn xử lý nền đất yếu nên khối lượng thi công ngoài hiện trường chưa nhiều. Các chủ đầu tư đang xây dựng kế hoạch dỡ tải và triển khai các bước tiếp theo nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ…

Để thúc đẩy giải ngân, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, địa phương tập trung xử lý theo từng nhóm dự án. Với các dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, cần đẩy nhanh hoàn thiện, phê duyệt các thủ tục đầu tư. Đối với dự án bố trí vốn quyết toán, cần đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng, thanh lý, quyết toán hợp đồng để làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, các bộ, địa phương được đề nghị tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Một trong những nhóm giải pháp được Bộ Tài chính đề xuất là tăng cường phối hợp để bảo đảm nguồn vật liệu cho các dự án. Các bộ, ngành liên quan và địa phương được đề nghị rà soát số lượng, trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng, chủ động điều phối, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, tăng công suất khai thác và ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, dự án giao thông trọng điểm.

Cùng với đó, cần nghiên cứu tận dụng sản phẩm nạo vét trên địa bàn làm vật liệu thi công; huy động hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đẩy nhanh lập hồ sơ thanh toán, hoàn tạm ứng để giá trị khối lượng thực hiện được phản ánh vào giải ngân, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế năm 2026.