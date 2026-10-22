Đồng Tháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản chủ lực dịp cuối năm

Tỉnh Đồng Tháp tập trung kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại. (Ảnh: Bộ NN&MT - Hoàng Vũ).

Theo Kế hoạch số 1579/KH-UBND, Đồng Tháp xác định cụ thể diện tích, sản lượng và địa bàn sản xuất cần hỗ trợ, làm cơ sở tổ chức kết nối tiêu thụ phù hợp với từng nhóm hàng. Trọng tâm là chủ động nắm bắt nguồn cung, thời điểm thu hoạch và nhu cầu thị trường để hạn chế những khó khăn trong khâu đầu ra. Cách tiếp cận này hướng tới việc hỗ trợ đúng mặt hàng, đúng địa bàn, thay vì triển khai kết nối tiêu thụ thiếu trọng tâm.

Trong bốn nhóm, cây ăn trái có diện tích cần hỗ trợ 12.815 ha, tương ứng sản lượng 161.045 tấn. Các vùng sản xuất tập trung tại Long Định, Sa Đéc, Phú Hựu, Thanh Hòa, Lai Vung, Mỹ Thành, Bình Phú, Mỹ Quí, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Đồng Sơn, Tân Thới, Mỹ Phong và Vĩnh Hựu.

Những mặt hàng có sản lượng đáng chú ý gồm thanh long 43.868 tấn, sầu riêng 29.691 tấn, mít 21.668 tấn, xoài 7.570 tấn, cây có múi 7.765 tấn và nhãn 2.573 tấn. Việc xác định sản lượng theo từng loại giúp các đơn vị chủ động tìm kiếm đối tác thu mua, chế biến và phân phối.

Đối với lúa gạo, tỉnh dự kiến hỗ trợ tiêu thụ 154.980 tấn trên diện tích 22.401 ha, chủ yếu tại Mỹ Quí, Mỹ Thành, Tam Nông, Phương Thịnh, Long Định và Đồng Sơn. Đây là nhóm sản phẩm có quy mô diện tích lớn nhất trong kế hoạch.

Nhóm nông sản ngắn ngày có 1.190 ha cần hỗ trợ, với sản lượng 20.536 tấn, tập trung tại phường Hồng Ngự cùng các xã Tân Thới, Tân Hội Cơ và Mỹ An Hưng. Sản phẩm gồm bắp, sả, ớt, sen, khoai môn, rau ăn lá và rau ăn quả.

Riêng hoa Tết, tỉnh xác định nhu cầu hỗ trợ tiêu thụ 1,543 triệu giỏ, tập trung tại phường Sa Đéc và xã Mỹ Phong. Thời điểm vào vụ rơi vào tháng 1 và tháng 2, gắn với nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán.

Về thị trường nội địa, Đồng Tháp nhận định nhu cầu đối với nông sản tươi, hàng chế biến và sản phẩm OCOP tiếp tục được duy trì qua siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử. Sức mua dự kiến tăng trong các dịp lễ, Tết và những chương trình kích cầu tiêu dùng tại địa phương. Đây là cơ hội đưa sản phẩm của tỉnh đến nhiều kênh bán hàng và tiếp cận thêm người tiêu dùng.

Ở thị trường xuất khẩu, tỉnh tiếp tục khai thác thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu; đồng thời tìm kiếm thị trường tiềm năng qua hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp xuất khẩu.

Để doanh nghiệp chủ động thích ứng, tỉnh sẽ cập nhật chính sách nhập khẩu, tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch thực vật, truy xuất nguồn gốc và quy định kỹ thuật tại các thị trường. Thông tin được sử dụng để hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP điều chỉnh sản xuất, đáp ứng yêu cầu đối tác.

Cùng với đó, các đơn vị theo dõi sản lượng thu hoạch, khối lượng đã ký hợp đồng và phần còn cần hỗ trợ; cập nhật diễn biến mua bán trong nước, quốc tế để cảnh báo nguy cơ mất cân đối cung cầu. Khi phát sinh biến động hoặc nguy cơ ùn ứ, Sở Công Thương phối hợp các đơn vị kết nối tiêu thụ, tham mưu tỉnh xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.

Hoạt động xúc tiến cũng được triển khai qua trưng bày nông sản, sản phẩm OCOP, hội nghị và diễn đàn phát triển ngành hàng sầu riêng Đồng Tháp. Các chương trình livestream giới thiệu sản phẩm, kết nối sàn thương mại điện tử và liên kết với doanh nghiệp, tập đoàn thu mua lớn được chú trọng nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương. Qua đó, Đồng Tháp tăng cường kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản.