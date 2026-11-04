Đồng Tháp: Đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế vào khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch các thương hội tại thành phố Ninh Ba, đại diện các cơ quan, tổ chức, đối tác cùng khoảng 200 doanh nghiệp địa phương.

IDICO chủ trì tổ chức Hội nghị giao lưu Doanh nhân Việt – Trung tại thành phố Ninh Ba, Trung Quốc.

Với sự đồng hành của các đối tác tại Việt Nam và Trung Quốc, hội nghị hướng đến giới thiệu môi trường đầu tư tại Việt Nam, năng lực phát triển hệ sinh thái công nghiệp của IDICO; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu và nhận diện các cơ hội hợp tác đầu tư.

Đồng Tháp mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Trung Quốc

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là vị trí cửa ngõ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn lực nông nghiệp - thủy sản và khả năng kết nối với TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ cùng các địa bàn lân cận. Đồng Tháp định hướng thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, chế biến nông - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp hiện đại, tiết kiệm năng lượng.

Ông Nguyễn Nhật Trường - Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp giới thiệu tiềm năng, lợi thế của địa phương

Trong đó, KCN IDICO Tân Phước 1 được giới thiệu là một trong những dự án công nghiệp trọng điểm tại tỉnh Đồng Tháp, có quy mô 470 ha và dự kiến sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư từ quý I/2027. Đại diện tỉnh Đồng Tháp cũng khẳng định định hướng đồng hành cùng nhà đầu tư thông qua việc hỗ trợ thông tin quy hoạch, thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn và tạo điều kiện tiếp cận các chính sách ưu đãi theo quy định.

Ông Trương Dũng - Chủ tịch Thương hội Sơn Đông tại thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) phát biểu tại Hội nghị

Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, Ông Trương Dũng - Chủ tịch Thương hội Sơn Đông tại thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) chia sẻ về tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại giữa Ninh Ba và Đồng Tháp. Ông nhấn mạnh cơ hội kết nối dựa trên thế mạnh sản xuất, chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Ninh Ba và lợi thế về nguồn lực nông nghiệp, thủy sản của Đồng Tháp, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Hệ sinh thái công nghiệp IDICO và thế mạnh của Khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1

Từ những tiềm năng hợp tác và nhu cầu đầu tư được trao đổi tại hội nghị, IDICO nhận thấy doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động tại Việt Nam không chỉ cần mặt bằng, hạ tầng sản xuất mà còn có nhu cầu về hệ sinh thái giải pháp đồng bộ.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, IDICO giới thiệu năng lực phát triển, vận hành cùng hệ sinh thái công nghiệp trên bốn trụ cột: bất động sản công nghiệp, năng lượng, dịch vụ khu công nghiệp, nhà ở và đô thị.

Ông Đặng Việt Dũng – Phó Tổng giám đốc IDICO trao đổi tại Hội nghị

Hiện nay, IDICO đang vận hành 14 khu công nghiệp tại miền Bắc và miền Nam với tổng diện tích hơn 4.500 ha, phục vụ hơn 400 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thu hút trên 9 tỷ USD vốn đầu tư. Danh mục sản phẩm được IDICO tập trung giới thiệu bao gồm đất công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho xây sẵn, trung tâm dữ liệu (data center), đáp ứng đa dạng nhu cầu về mặt bằng và mô hình vận hành.

Trong danh mục xúc tiến đầu tư, Khu công nghiệp IDICO Tân Phước 1 là dự án trọng điểm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được định hướng phát triển thành hệ sinh thái sản xuất tiêu dùng tích hợp, khai thác lợi thế vùng nguyên liệu nông - thủy sản của khu vực. Dự án tập trung thu hút các ngành sản xuất tiêu dùng, chế biến thực phẩm, dệt may bao gồm công đoạn nhuộm hoàn thiện.

Các dự án đầu tư mới đáp ứng điều kiện theo quy định có thể được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo. Dự án được quy hoạch với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm trạm biến áp, nhà máy cấp nước, nhà máy xử lý nước thải và các giải pháp năng lượng do các công ty thành viên trong hệ sinh thái IDICO trực tiếp đầu tư và vận hành.

Bên cạnh hạ tầng, IDICO phát triển các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực tài chính, xây dựng và nhân lực. Tại chương trình lần này, IDICO có sự đồng hành của các đối tác Techcombank, CTBC Bank, KPMG và Ascentium. Với vai trò là nhà phát triển và vận hành khu công nghiệp, IDICO mang đến góc nhìn thực tiễn về hạ tầng công nghiệp, khả năng đáp ứng các nhu cầu sản xuất và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam.

Kết nối doanh nghiệp Ninh Ba (Trung Quốc) với cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện xúc tiến đầu tư phối hợp cùng Liên minh các thương hội tại Ninh Ba (Trung Quốc), IDICO đã trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp địa phương đang quan tâm đến thị trường Việt Nam, hoạt động trong các lĩnh vực như linh kiện cơ khí, trung tâm dữ liệu, thiết bị y tế và dệt may, cùng sự tham gia của đoàn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp. Các buổi làm việc tập trung trao đổi về định hướng mở rộng sản xuất - kinh doanh, nhu cầu đầu tư và các yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư làm việc và giao lưu kết nối với doanh nghiệp

Thông qua các hoạt động này, IDICO chủ động tìm hiểu tiềm năng thị trường, trao đổi nhu cầu và từng bước mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác. Qua đó, xúc tiến đầu tư không chỉ hướng đến thu hút các dự án mới mà còn góp phần thúc đẩy liên kết kinh tế, bổ sung nguồn lực cho phát triển công nghiệp và tăng cường hợp tác kinh tế tại các địa phương nơi IDICO hiện diện.

Bài: Chung Thắng

Ảnh: IDICO