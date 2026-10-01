Đồng Tháp đẩy mạnh số hóa dữ liệu, phục vụ người dân trên nền tảng VNeID

Theo dõi sát tiến độ, làm sạch dữ liệu

Theo ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay, tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội còn thấp; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tuột hạng; dữ liệu chuyên ngành liên quan mã số thuế, doanh nghiệp chưa được tập trung làm sạch để phục vụ cấp định danh tổ chức.

Tính đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh Đồng Tháp có gần 2 triệu công dân từ 6 tuổi trở lên tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID, đạt 51,03%; hơn 778.000 công dân từ 15 tuổi trở lên tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, đạt 23,03%.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm.

Trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Đồng Tháp đã hoàn thành đối với hơn 1,4 triệu thửa đất, còn hơn 1,2 triệu thửa đang tiếp tục thực hiện. Tỉnh đã đồng bộ dữ liệu thửa đất của 102/102 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng số hơn 1,4 triệu thửa đất về Trung ương, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố.

Đối với định danh tổ chức, toàn tỉnh có 13.757 tài khoản, gồm 11.185 tài khoản định danh doanh nghiệp, đạt 72,54%; 2.247 tài khoản định danh đơn vị hành chính sự nghiệp, đạt 82,16% và 325 tài khoản định danh hợp tác xã, đạt 59,19%.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đề nghị các sở, ngành có chức năng cấp giấy tờ chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tham mưu thực hiện tích hợp các loại giấy tờ trên VNeID, giúp người dân khai thác các tiện ích từ dữ liệu số, từng bước thay thế giấy tờ truyền thống. Công an tỉnh chịu trách nhiệm thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2, tạo điều kiện để người dân tích hợp giấy tờ và khai thác các tiện ích số.

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, kiến nghị một số giải pháp đẩy mạnh số hóa dữ liệu, phục vụ người dân trên nền tảng VNeID.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy vai trò Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các sở, ngành triển khai những nhiệm vụ còn chậm tiến độ.

Hằng ngày, Công an tỉnh thống kê số liệu tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, tài khoản an sinh xã hội để phục vụ lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 13 và UBND các xã, phường theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến công dân, phục vụ tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội trên VNeID; làm sạch dữ liệu chuyên ngành, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định “kết quả phải là sản phẩm cuối cùng”, không phải là kế hoạch, văn bản chỉ đạo hay giải pháp được nêu ra khi phát biểu. Sản phẩm tạo ra phải phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế, UBND các xã, phường tập trung khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; hướng dẫn công dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID để tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe trên VNeID đạt 90%.

Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các nhà mạng viễn thông nhắn tin đến số điện thoại của công dân, yêu cầu thực hiện tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường theo phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục phải bảo đảm 100% học sinh từ 6 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và tích hợp thành công thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID.

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, UBND các xã, phường khẩn trương thu thập bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp cần thu thập; phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai rà soát, làm sạch thông tin chủ thửa đất sai lệch với dữ liệu dân cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung số hóa hồ sơ đất đai, đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát toàn bộ doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị hành chính sự nghiệp đủ điều kiện, yêu cầu người đứng đầu thực hiện định danh điện tử tổ chức; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý những trường hợp dữ liệu chưa sạch, vướng mắc về nghiệp vụ.

Đối với tích hợp giấy tờ trên VNeID, UBND các xã, phường triển khai các giải pháp phù hợp, bảo đảm công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 tích hợp đầy đủ các thông tin, giấy tờ thiết yếu theo quy định; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên VNeID để từng bước thay thế giấy tờ truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Công an tỉnh tiếp tục tổ chức thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn có tài khoản định danh điện tử trước tháng 2/2027.