Đồng Tháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đồng Tháp có gần 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, gần 400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Thu ngân sách đạt gần 19.000 tỷ đồng.

Từ thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, trái cây, hoa kiểng đến công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch... cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp đang góp phần chuyển hóa tiềm năng, lợi thế của địa phương thành giá trị kinh tế.

Nhiều sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp đã từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế, đưa hình ảnh đất và người Đồng Tháp vươn xa.

Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 có 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GRDP.

Để đạt được mục tiêu này, Đồng Tháp thực hiện phương thức điều hành theo tinh thần “rõ vấn đề, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ”, tập trung xử lý các vướng mắc về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và thủ tục hành chính. Tỉnh cũng đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu, công khai thông tin quy hoạch, quỹ đất và danh mục dự án kêu gọi đầu tư để doanh nghiệp chủ động lựa chọn cơ hội.

Đặc biệt, ngày 25/9/2026, HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 56/2026/NQ-HĐND về ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với các dự án thuộc ngành, nghề hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Cùng với việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội, đây là những cơ sở để tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tỉnh Đồng Tháp có nhiều thế mạnh phát triển nông nghiệp, thủy sản

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn, với phương châm “đồng hành - thấu hiểu - chia sẻ - kiến tạo”, Đồng Tháp luôn xác định doanh nghiệp là chủ thể, là động lực chính của phát triển.

Tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; công khai, minh bạch quy trình giải quyết công việc; giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, vốn, lao động và các thủ tục đầu tư; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án thuận lợi, đúng pháp luật.

Thực hiện đầy đủ, công khai và công bằng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; bảo đảm quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.

Duy trì đối thoại thường xuyên, thực chất với doanh nghiệp. Mọi kiến nghị phải được tiếp nhận, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn giải quyết và thông báo kết quả; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp chủ động đổi mới và các nguồn lực được kết nối hiệu quả sẽ là nền tảng để Đồng Tháp biến không gian phát triển mới thành động lực tăng trưởng mới, đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong những lực kéo quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.