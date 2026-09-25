Đồng Tháp: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để phát triển hệ thống y tế bền vững

Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành đến từ các viện, trường đại học, lãnh đạo ngành Y tế các tỉnh, thành phố, cùng đông đảo nhà khoa học và nhân viên y tế trong khu vực.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật của ngành Y tế tỉnh trong năm qua. Đây cũng là dịp để đội ngũ y, bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm xây dựng nền y học hiện đại, hiệu quả và nhân văn.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp (thứ 7 từ trái sang) và Bác sĩ chuyên khoa II Tạ Tùng Lâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trao Giấy chứng nhận và tặng hoa cho các chủ tọa Phiên hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dương, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trong bối cảnh mô hình bệnh tật ngày càng đa dạng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân không ngừng nâng cao, nghiên cứu khoa học đã trở thành động lực cốt lõi cho sự bền vững của toàn hệ thống.

Việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến giúp nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh và xã hội; đồng thời, giúp đội ngũ y, bác sĩ tiếp cận phương pháp hiện đại và rèn luyện tư duy phản biện trong tình hình mới.

Quang cảnh Phiên toàn thể.

Hội nghị năm nay ghi nhận hàm lượng chuyên môn cao với 3 bài báo cáo tổng quan tại Phiên toàn thể và 32 bài báo cáo khoa học chất lượng được chọn từ 93 bài báo gửi đến đến hội nghị. Các nội dung được chia thành 4 phiên chuyên đề thiết thực bao gồm: Phiên Ngoại - Sản - Gây mê hồi sức; Phiên Nội - Nhi - Nhiễm; Phiên Điều dưỡng - Dược và Phiên Tổ chức y tế - Y tế công cộng - Y học dự phòng.

Sự phong phú về chủ đề phản ánh góc nhìn toàn diện, bao phủ từ công tác dự phòng, quản lý y tế, chăm sóc điều dưỡng cho đến các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị lâm sàng, đánh dấu bước tiến mới của ngành Y tế Đồng Tháp trên hành trình hội nhập và phát triển.