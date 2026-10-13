Đồng Tháp: Đẩy mạnh liên thông thủ tục hành chính điện tử

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Theo Quyết định, 2 nhóm TTHC liên thông điện tử được công bố thay thế gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế, cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

Đối với ngành BHXH, việc triển khai nhóm thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất có ý nghĩa thiết thực trong tổ chức giải quyết chế độ cho người tham gia và thân nhân.

Theo quy trình được UBND tỉnh công bố, hồ sơ được tiếp nhận, luân chuyển và xử lý trên môi trường điện tử giữa các cơ quan có thẩm quyền.

Người dân có thể thực hiện thủ tục thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Thông tin trong tờ khai điện tử được đối soát, tái sử dụng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Sau khi cơ quan đăng ký hộ tịch hoàn tất việc đăng ký khai tử, thông tin được chuyển liên thông để thực hiện các bước tiếp theo về xóa đăng ký thường trú và giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất theo quy định.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp thuộc diện giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, hệ thống thực hiện chuyển thông tin, hồ sơ điện tử đến cơ quan BHXH để giải quyết.

Kết quả giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất của cơ quan BHXH được gửi đến người yêu cầu và cập nhật vào kho quản lý dữ liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo quy định.

Quy trình mới cũng quy định thời hạn giải quyết đối với nhóm thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất không quá 18 ngày làm việc đối với trường hợp thông thường; một số trường hợp giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất hằng tháng có thời hạn ngắn hơn theo quy định của từng thủ tục.

Việc ban hành quy trình liên thông mới đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ hơn giữa các ngành chức năng. Bắt nhịp yêu cầu đó, BHXH tỉnh Đồng Tháp đang tích cực rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử đúng quy định, đúng thời hạn.

Đồng thời, cơ quan BHXH chủ động phối hợp với ngành Công an, Tư pháp và các địa phương để xác minh, giải quyết quyền lợi nhanh chóng cho người dân.

Việc kết nối dữ liệu và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử góp phần hạn chế yêu cầu người dân phải đi lại nhiều lần, giảm việc cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, với các thủ tục liên quan đến khai tử và giải quyết chế độ tử tuất, sự liên thông giữa các cơ quan không chỉ rút ngắn các khâu trung gian mà còn chia sẻ bớt những vất vả, lo toan của thân nhân người tham gia BHXH trong những lúc hữu sự.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả thiết thực của chuyển đổi số, đưa công nghệ vào phục vụ trực tiếp cho những nhu cầu thiết yếu và quyền lợi an sinh xã hội chính đáng của Nhân dân tỉnh nhà.