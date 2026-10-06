Đồng Tháp: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hệ thống văn bản, chương trình, kế hoạch được ban hành kịp thời; nhiều nhiệm vụ trọng tâm triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn. Hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số từng bước được hoàn thiện; các mô hình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, sản xuất và đời sống được triển khai rộng rãi.

Hạ tầng viễn thông phát triển, tỷ lệ phủ sóng 4G, 5G đạt mức cao; các nền tảng số dùng chung như: Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm điều hành thông minh (IOC), hệ thống quản lý văn bản điện tử hoạt động ổn định. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến tăng cao, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng lên. Các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Chợ 4.0”, “Tuyến đường không dùng tiền mặt” tạo sức lan tỏa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với Công an tỉnh, công tác chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 đạt kết quả tích cực. Công an tỉnh chủ động tham mưu, triển khai các nội dung bảo đảm an ninh mạng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện lỗ hổng bảo mật và tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đề án 06 góp phần nâng cao nhận thức về đơn giản hóa thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; dữ liệu dân cư, căn cước, định danh điện tử cung cấp nhiều tiện ích cho người dân.

Tại Sở Tài chính, chuyển đổi số được triển khai gắn với cải cách hành chính và nhiệm vụ quản lý nhà nước. Các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành và hệ thống dùng chung được duy trì khai thác phục vụ công việc; 100% công chức, viên chức được trang bị máy tính. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được quan tâm, trong đó thực hiện phòng, chống mã độc, sao lưu dữ liệu và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn Giám sát và đại diện 3 đơn vị sở, ngành đã tập trung làm rõ các nội dung còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước như: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp; giải quyết bài toán thiếu nhân lực công nghệ thông tin ở xã, phường; giải pháp tăng tỷ lệ chữ ký số cá nhân; giải pháp khắc phục tình trạng nghẽn mạng và treo phần mềm dẫn đến giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Chuẩn đề nghị Sở Tài chính tham mưu phân bổ Ngân sách thực hiện chuyển đổi số kịp thời, thực hiện giải ngân có hiệu quả nguồn vốn được phân bổ; cân đối hỗ trợ ngân sách cấp xã thực hiện việc chi trả “Tổ công nghệ số cộng đồng” theo Nghị quyết số 13 ngày 9-7-2026 của HĐND tỉnh.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, cần có giải pháp khắc phục và hỗ trợ địa phương khắc phục hạ tầng đường truyền, vào cao điểm thường bị nghẽn và rớt mạng, gây khó khăn trong giải quyết hồ sơ trực tuyến; phối hợp các đơn vị để hỗ trợ xác định thuê bao chính chủ trong tích hợp dữ liệu dân cư.

Đối với Công an tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ địa phương tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ số và tham gia hoạt động trên môi trường số an toàn; hướng dẫn 6 nhóm thủ tục hành chính được tích hợp trên ứng dụng VNeID; có giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia vào giao dịch điện tử, dịch vụ số.