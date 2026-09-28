Đồng Tháp đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

Diễu hành tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Đồng Tháp. Ảnh: Song An

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ điều tra viên và giám sát viên định lượng tham gia nghiên cứu "Thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Đồng Tháp năm 2026".

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ tham gia điều tra, giám sát đầy đủ kiến thức, kỹ năng phỏng vấn thực địa và kỹ thuật ứng dụng phần mềm REDCap trên thiết bị di động để thu thập, quản lý dữ liệu định lượng. Hoạt động này là bước chuẩn bị quan trọng nhằm phục vụ công tác khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng thuốc lá và kết quả triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp cũng đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới Cộng tác viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh năm 2026. Lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ đại diện Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, các trường đại học, cao đẳng cùng đại diện UBND các xã, phường trên địa bàn.

Lớp tập huấn cho đội ngũ điều tra viên và giám sát viên định lượng tham gia nghiên cứu “Thực trạng sử dụng thuốc lá ở người từ 15 tuổi trở lên và công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Đồng Tháp năm 2026”. Ảnh: Thanh Hoàng

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm bao gồm: Phân tích chuyên sâu về tác hại của việc hút thuốc lá chủ động và thụ động; tổng quan tình hình sử dụng thuốc lá và các chính sách ưu tiên tại Việt Nam; phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng chống tác hại thuốc lá và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cộng tác viên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, lớp học tập trung hướng dẫn chi tiết phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động phòng chống thuốc lá sát với thực tiễn tại cơ sở, đồng thời trang bị quy trình chi tiết để triển khai và duy trì mô hình "Môi trường làm việc không khói thuốc" tại các cơ sở hành chính và địa bàn dân cư.

Trong năm 2025, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt dộng, giải pháp góp phần phòng, chống tác hại của thuốc lá. Trong đó, Sở Y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ 3 mục tiêu then chốt: Đẩy mạnh truyền thông, thiết lập môi trường không thuốc lá và nâng cao năng lực chuyên môn. Ngành Y tế đã thực hiện 253 lượt phát sóng thông điệp phòng, chống tác hại của thuốc lá trên truyền hình vào khung giờ vàng; cụ thể hóa thông tin qua 12 tiểu phẩm, các chuyên trang báo giấy và 30 buổi tuyên truyền xe lưu động đến tận các khóm, ấp.

Trong năm 2026, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp định hướng 4 nhóm giải pháp mũi nhọn để phòng, chống tác hại thuốc lá bao gồm: Tăng cường truyền thông đa phương tiện trên báo chí, phát thanh, truyền hình để thức tỉnh cộng đồng; Tổ chức các chuỗi sự kiện, hội thảo nhằm phối hợp liên ngành và nhân rộng các mô hình không khói thuốc tiêu biểu; Đột phá nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách, mạng lưới cộng tác viên và giáo viên trường học; Tăng cường các buổi truyền thông trực tiếp sinh động bằng hình ảnh thực tế tại trường học phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tỉnh siết chặt công tác giám sát, xử phạt nghiêm các vi phạm theo quy định, quyết tâm đưa các cơ sở y tế, trường học, công sở trở thành những "vùng xanh" hoàn toàn không khói thuốc.