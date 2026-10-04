Đồng Tháp dạy bơi miễn phí cho trẻ em vùng lũ

Chiều 4.10, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Ngự Nguyễn Thị Kim Yến cho biết, địa phương vừa khai giảng lớp dạy bơi miễn phí mùa nước nổi dành cho học sinh và trẻ em trên địa bàn, vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần.

Lớp dạy bơi vừa khai giảng ở cánh đồng nước thuộc khu phố Bình Hòa, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thu hút nhiều trẻ em tham gia

Lớp dạy bơi được tổ chức trên cánh đồng nước ở kênh Cả Giáo, thuộc khu phố Bình Hòa, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em. Qua đó, từng bước kiểm soát, giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước, bảo đảm tính mạng và sức khỏe cho trẻ em.

Lớp học còn đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi; các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Từ đó vừa phòng, chống đuối nước, vừa nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng bệnh tật…

Giáo viên hướng dẫn các em khởi động trước khi bơi

Theo ông Lê Trọng Hữu, Trưởng khu phố Bình Hòa, trong ngày đầu triển khai lớp dạy bơi, hơn 30 học sinh và trẻ em khoảng 6 - 15 tuổi được cha mẹ đưa đến học. Tại cánh đồng nước mênh mông, các em được giáo viên thể dục hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về bơi, tập làm quen với môi trường nước...

Chính quyền địa phương đã cử lực lượng xây dựng khu vực dạy bơi an toàn, có trang bị các dụng cụ cần thiết để học sinh và trẻ em tập bơi. Song song đó, bố trí người hỗ trợ các giáo viên trong việc tập bơi cho trẻ em.

Chị Trần Thị Cẩm Tiên, ngụ phường Hồng Ngự chia sẻ, cả hai con trai của chị rất vui khi vào đây bơi cùng các bạn. Không chỉ được hòa vào không khí nhộn nhịp, các em còn được thầy giáo hướng dẫn các kỹ năng bơi, kỹ năng phòng ngừa tai nạn đuối nước. Đây là điều rất cần thiết, nhất là với trẻ em sống ở vùng sông nước như Hồng Ngự.

Theo kế hoạch, phường Hồng Ngự sẽ mở 2 lớp dạy bơi miễn phí vào buổi sáng và 2 lớp vào buổi chiều (trong 2 ngày cuối tuần). Tuy nhiên, nếu số học sinh và trẻ em đến đông, số lượng lớp học có thể được điều chỉnh.

Dự kiến, các lớp dạy bơi kéo dài đến khoảng tháng 11 khi nước lũ rút xuống. Sau đó, tùy tình hình thực tế, các giáo viên sẽ hướng dẫn các em tiếp tục duy trì môn bơi ở các điểm trường có hồ bơi...

Nhiều em rất thích thú khi được tham gia học bơi

Tại xã Mỹ Hiệp (Đồng Tháp), ngành chức năng và các trường học cũng phối hợp tổ chức hơn 17 lớp phổ cập bơi cho trẻ từ 6 - 15 tuổi, với hơn 530 em tham gia. Giáo viên hướng dẫn những kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu cơ bản… giúp các em từng bước biết bơi an toàn.

Ngoài địa bàn phường Hồng Ngự và xã Mỹ Hiệp, nhiều địa phương khác ở vùng lũ Đồng Tháp cũng tổ chức các lớp dạy bơi và kỹ năng phòng đuối nước cho trẻ em.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 80% trẻ em từ 6 - 15 tuổi được tiếp cận chương trình dạy bơi

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, toàn tỉnh có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, mật độ ao hồ, mương vườn cao. Nơi đây còn chịu ảnh hưởng sạt lở, ngập lụt, triều cường, mực nước thay đổi nhanh, khó kiểm soát và trẻ em dễ gặp nguy hiểm.

Do đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã triển khai 2.887 lớp dạy bơi với khoảng 74.454 trẻ em từ 6 - 15 tuổi được học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Tỉ lệ trẻ em chưa biết bơi được tiếp cận chương trình đạt khoảng 70%. Nhờ đó, tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước giảm đáng kể.

Giai đoạn năm 2016 - 2020, toàn tỉnh có 147 trường hợp tử vong do đuối nước (bình quân 29,4 em/năm). Đến giai đoạn năm 2021 - 2025, giảm còn 75 trường hợp (bình quân 15 em/năm), giảm trung bình 14,4 em/năm so với giai đoạn trước.

Giai đoạn từ năm 2026 - 2030, Đồng Tháp huy động nguồn lực nhà nước, xã hội và cộng đồng thực hiện hiệu quả Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em từ 6 - 15 tuổi; từng bước đưa môn bơi vào môi trường giáo dục bền vững, giảm mạnh tai nạn đuối nước trẻ em.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 80% trẻ em từ 6 - 15 tuổi được tiếp cận chương trình dạy bơi. Trong đó, tối thiểu 70% trẻ em chưa biết bơi được trang bị kỹ năng bơi an toàn. Tỉ lệ học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở biết bơi đạt tối thiểu 65% theo chuẩn của Bộ GD&ĐT…