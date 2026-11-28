Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang kiểm tra việc thi công tuyến ống cấp nước HDPE D160 phía Đông đường Huyện 04, đoạn từ ngã tư Chợ Giồng Tân đến phà Bến Chùa, ấp Giồng Tân, xã Gò Công Đông, ấp Tân Xuân và Nghĩa Chí, xã Tân Hòa.

Theo đó, các tuyến ống được đầu tư tại những khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của hạn, mặn thuộc các xã, phường phía Đông tỉnh Đồng Tháp. Tổng chiều dài các tuyến đường ống khoảng 31,6 km, kinh phí thực hiện khoảng 19,8 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.500 hộ dân tại những khu vực còn khó khăn về nguồn nước.

Nhà máy nước và Trạm bơm tăng áp Gò Công được đầu tư cải tạo để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân.

Đến nay, nhiều công trình đã hoàn thành; các tuyến còn lại đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm đưa vào sử dụng trước khi bước vào cao điểm mùa khô.

Bên cạnh đó, để chủ động nguồn nước trong trường hợp hạn, mặn diễn biến gay gắt, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang xây dựng phương án vận chuyển nước thô từ khu vực thượng nguồn sông Tiền về bổ cấp cho 3 ao chứa nước thô gồm: Ao 6 ha, ao Phú Thành và ao Gia Thuận.

Nguồn nước này phục vụ sản xuất nước sinh hoạt tại 3 trạm cấp nước, với khối lượng vận chuyển dự kiến khoảng 5.000 m³/ngày đêm, tổng kinh phí thực hiện khoảng 30 tỷ đồng.

Nhiều công trình cấp nước sinh hoạt đang được Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang khẩn trương đầu tư.

Công ty cũng dự kiến vận chuyển nước sạch bằng xe chuyên dụng đến các điểm bố trí bồn, túi trữ nước. Với khoảng 16 điểm cấp nước, phương án này sẽ tạo điều kiện để người dân ở những khu vực khó khăn thuận tiện đến lấy nước về sử dụng. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 6 tỷ đồng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, hạn chế tình trạng thiếu nước trong mùa khô 2026 - 2027, nhất là tại các địa bàn phía Đông tỉnh thường xuyên chịu tác động của hạn, mặn.