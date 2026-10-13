Đồng Tháp đầu tư gần 336 tỷ đồng chống xói lở bờ biển Gò Công

Phương tiện thi công đoạn Rạch Bùn của gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn). Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Nhằm chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp triển khai thực hiện dự án chống xói lở bờ biển Gò Công (đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ). Đây là giải pháp công trình được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng xói lở bờ biển nghiêm trọng, góp phần bảo đảm an toàn tuyến đê biển Gò Công.

Dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Tân Điền và xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp với mục tiêu nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.

Phương tiện thi công 28 đê giảm sóng của gói thầu xây dựng Đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn). Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư xây dựng gần 336 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách trung ương 281 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2028.

Dự án chống xói lở bờ biển Gò Công (đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ) trên địa bàn xã Tân Điền, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp gồm 2 hạng mục là tuyến đê giảm sóng và sửa chữa mặt đê hiện hữu. Trong đó, tuyến đê giảm sóng có quy mô đầu tư gồm: đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn), với chiều dài khoảng trên 5.789m; đoạn 2 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía nam kéo dài về phía cửa Tiểu) dài khoảng 1.028m.

Theo thiết kế, đê giảm sóng có kết cấu rỗng bằng cấu kiện bê-tông cốt thép đặt xa bờ lắp ghép lại thành tuyến đê giảm sóng. Hạng mục sửa chữa mặt đê hiện hữu có chiều dài 2.500m, chiều rộng mặt đê 7,5m.

Vật liệu phục vụ dự án chống xói lở bờ biển Gò Công được tập kết nơi đai rừng phòng hộ bị xâm thực. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Hiện nay, gói thầu xây dựng đoạn 1 (nối tiếp tuyến đê giảm sóng Tân Thành phía bắc đến cống Rạch Bùn), với chiều dài 5.739m, đang được nhà thầu khẩn trương thi công. Thời gian thi công dự kiến là 450 ngày từ ngày khởi công (11/8/2026) và dự kiến hoàn thành vào ngày 17/11/2027.

Bà Lê Thị Hồng Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhằm góp phần cho dự án chống xói lở bờ biển từ Rạch Bùn đến Đèn Đỏ của xã Gò Công Đông sớm được hoàn thành, 5 hộ nuôi nghêu với diện tích khoảng 15,3 ha đã được Ủy ban nhân dân xã vận động và di dời sang vị trí khác đảm bảo dự án theo đúng tiến độ.

Người dân ở xã Gò Công Đông nói riêng và trong khu vực nói chung rất phấn khởi khi được Trung ương và tỉnh quan tâm, đầu tư dự án nhằm hạn chế tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn sản xuất và cuộc sống trước nguy cơ thiên tai xảy ra hàng năm.

Dự án chống xói lở bờ biển Gò Công sau khi hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả với đoạn đã đầu tư, chống sạt lở bờ biển, tạo quỹ đất để khôi phục rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn và tài sản cho người dân, bảo vệ tuyến đê biển Gò Công, giảm thiệt hại do thiên tai.

Phương tiện thi công hạng mục đê giảm sóng trên biển. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Đồng thời, dự án phát triển bền vững tiềm năng du lịch, kinh tế biển, xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ an ninh quốc phòng, góp phần thu hút đầu tư và phát triển du lịch, kinh tế biển của tỉnh Đồng Tháp.

Theo Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, trong 10 năm trở lại đây, sạt lở bờ biển làm mất 47 căn nhà và đe dọa 120 căn nhà khác của các hộ dân sống ven đê biển Gò Công.

Trước nguy cơ sóng biển xâm thực nghiêm trọng, gây xói lở đai rừng phòng hộ tuyến đê biển xung yếu Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp để chống xói lở bờ biển, tái tạo đai rừng phòng hộ, bảo vệ an toàn cho tuyến đê biển.