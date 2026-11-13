Đồng Tháp: Đấu tranh, xử lý buôn lậu ở biên giới

Chỉ huy Công an phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp phát biểu tham luận. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát tuyến, địa bàn, đối tượng; xác định các khu vực, tuyến đường và các loại hàng hóa có nguy cơ phát sinh hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm để chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Lực lượng Công an cũng đã phối hợp các lực lượng có liên quan ở khu vực biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm; đã tổ chức 132 lượt tuần tra, kiểm soát; phát hiện 44 vụ, 26 đối tượng vi phạm; tang vật thu giữ gồm: 75.839 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu; 250kg đường cát... Qua đó đã khởi tố 4 vụ với 6 bị can.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật khác qua địa bàn, khu vực biên giới của Công an các đơn vị, địa phương.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHƯỚC THANH)

"Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về đối tượng, phương tiện, hàng hóa và phương thức thủ đoạn với các đơn vị có liên quan trên tuyến biên giới", Đại tá Trà Quang Thanh đề nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.