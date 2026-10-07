Đồng Tháp đấu giá khu đất xây Chợ và Khu phố chợ Tân Lập 1, giá khởi điểm gần 197,4 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất đối với thửa đất số 481, tờ bản đồ số 07 tại ấp 4, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp để thực hiện Dự án Chợ và Khu phố chợ Tân Lập 1.

Khu đất có diện tích 102.464,4 m² (rộng hơn 10,2 ha), hiện là đất trống, không có tài sản gắn liền với đất và do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý. Phía Đông khu đất giáp cổng B Khu công nghiệp Long Giang, phía Tây giáp Đường tỉnh 878, phía Nam giáp kênh Việt Kiều và Khu công nghiệp Long Giang, phía Bắc giáp Đường tỉnh 866B.

Theo quyết định, trong tổng diện tích khu đất, 16.179,7 m² nằm trong hành lang lộ giới Đường tỉnh 866B và không thực hiện đấu giá. Phần diện tích đưa vào đấu giá được quy hoạch với nhiều loại đất, gồm đất chợ, đất thương mại dịch vụ, đất ở nông thôn, đất cây xanh sử dụng công cộng, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Đối với quỹ đất ở rộng 28.568 m², mục đích sử dụng là xây dựng nhà ở để bán. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với thời hạn giao đất 50 năm theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Quỹ đất công trình thương mại có diện tích 9.098 m², gồm 6.250 m² đất chợ và 2.848 m² đất thương mại, dịch vụ. Phần diện tích này được Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh quỹ đất đưa vào khai thác cho hoạt động kinh doanh, khu vực dự án còn có 6.880,8 m² đất cây xanh sử dụng công cộng và 41.737,9 m² đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Các phần đất này không thực hiện đấu giá. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trồng cây xanh theo quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Đồng Tháp xác định ở mức 197.351.002.759 đồng. Mức giá này được xác định theo Quyết định số 3041/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Dự án Chợ và Khu phố chợ Tân Lập 1 đã được điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND huyện Tân Phước (cũ) và tiếp tục được điều chỉnh cục bộ theo Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND xã Tân Phước 3.

Việc đấu giá khu đất cũng nằm trong danh mục các khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 do Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện theo Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 10/2/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất được giao tổ chức lựa chọn, ký hợp đồng đấu giá tài sản với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản và phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.