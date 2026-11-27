Phối cảnh Không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra

Không gian trải nghiệm ẩm thực cá tra các nước sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8h, ngày 3/12 và phục vụ xuyên suốt thời gian diễn ra Lễ hội, từ ngày 3-6/12, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Hồng Ngự.

Tại đây, du khách sẽ có dịp khám phá sự phong phú, độc đáo của ẩm thực cá tra thông qua các hoạt động trình diễn chế biến và thưởng thức những món ăn được sáng tạo theo phong cách ẩm thực Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Chương trình quy tụ sự tham gia của các nhà hàng, doanh nghiệp, cơ sở chế biến, đầu bếp nổi tiếng, chuyên gia ẩm thực cùng những nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực ẩm thực và du lịch.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là show “Yan Can Cook trình diễn các món từ cá tra”, diễn ra từ 17h30-19h, các ngày 4-6/12. Tại đây, ông Martin Yan – đầu bếp đẳng cấp thế giới, được đông đảo khán giả biết đến qua chương trình truyền hình ẩm thực nổi tiếng “Yan Can Cook”, sẽ trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế biến và giới thiệu những món ăn đặc sắc từ cá tra.

Đầu bếp đẳng cấp thế giới Yan Can Cook sẽ trình diễn các món từ cá tra

Với phong cách chế biến sáng tạo, kỹ thuật điêu luyện và khả năng truyền cảm hứng qua từng món ăn, sự xuất hiện của đầu bếp Martin Yan được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn ẩm thực hấp dẫn, góp phần giới thiệu tiềm năng, giá trị và sự đa dạng trong chế biến cá tra Đồng Tháp đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây không chỉ là dịp để du khách thưởng thức những món ngon từ cá tra mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh, nâng tầm giá trị sản phẩm cá tra – một trong những ngành hàng thủy sản chủ lực của Đồng Tháp, qua đó lan tỏa chủ đề của Lễ hội Cá tra Đồng Tháp năm 2026 “Từ dòng Mê Kông đến Bàn ăn thế giới”.