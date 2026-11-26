Công nhân chế biến cá tra tại Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy sự tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (Local Go Global) giai đoạn 2026-2030. Tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức tiếp cận thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh đạt 14,8 tỷ USD vào năm 2030.

Theo kế hoạch, Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn hoặc cập nhật kiến thức cho 400 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, tiêu chuẩn, thương hiệu, thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics, tài chính và pháp lý quốc tế.

Tỉnh sẽ lựa chọn, hỗ trợ chuyên sâu 25 doanh nghiệp có tiềm năng vươn ra thị trường quốc tế; hỗ trợ 5 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường nước ngoài; hỗ trợ 3 hồ sơ nghiên cứu thiết lập hiện diện thương mại hoặc đầu tư ra nước ngoài.

Đồng Tháp phấn đấu hỗ trợ 5 doanh nghiệp thực hành xuất khẩu trực tuyến, thương mại điện tử xuyên biên giới trong năm 2027 và đạt lũy kế 15 doanh nghiệp đến năm 2030; nhận diện và hỗ trợ phát triển 20 sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường mục tiêu và có khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Cùng với đó, tỉnh ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu đáp ứng tiêu chí lựa chọn và điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Trên cơ sở rà soát danh sách 100 doanh nghiệp có phát sinh kim ngạch xuất khẩu lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2026, Đồng Tháp tập trung hỗ trợ 8 nhóm ngành hàng ưu tiên gồm: thủy sản chế biến, trọng tâm là cá tra; gạo và sản phẩm chế biến từ gạo; rau quả và sản phẩm chế biến từ xoài, sầu riêng, thanh long, khóm, mít, bưởi, dừa; sen, hoa kiểng, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thức ăn chăn nuôi, thủy sản và sản phẩm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp; kim loại, sắt thép và sản phẩm liên quan; sản phẩm nhựa, may mặc, giày dép, xơ sợi, túi xách và nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo khác; sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng giá trị gia tăng cao, hàm lượng công nghệ, đổi mới sáng tạo hoặc khả năng mở rộng thị trường quốc tế.

Về định hướng thị trường, tỉnh ưu tiên các thị trường đã có quan hệ xuất khẩu ổn định, thị trường có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, thị trường lân cận, biên giới và thị trường có nhu cầu phù hợp với các nhóm ngành hàng, sản phẩm, dịch vụ ưu tiên của tỉnh.

Chế biến cá tra xuất khẩu ở Công ty cổ phần Gò Đàng tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đồng Tháp triển khai đồng bộ 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, chú trọng nâng cao năng lực quản trị và nhân lực quốc tế; phát triển vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn, chất lượng và chế biến sâu; xây dựng thương hiệu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; xúc tiến thương mại, kết nối chuỗi cung ứng; phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung phát triển vùng sản xuất tập trung, mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, ASC, BAP và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường.

Đồng thời, tỉnh ưu tiên đổi mới thiết bị, công nghệ bảo quản, chế biến sâu, tiết kiệm năng lượng, tận dụng phụ phẩm; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và yêu cầu tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, Đồng Tháp tăng cường tổ chức hoặc tham gia các chương trình giao thương giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), hội chợ, đoàn xúc tiến, tuần hàng; kết nối với nhà phân phối, nhà nhập khẩu và hệ thống thương mại ở nước ngoài.

Đồng Tháp cũng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và các giải pháp quản trị số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc và phân tích thị trường quốc tế; lựa chọn nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới phù hợp với từng doanh nghiệp, sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh rà soát nhu cầu phát triển kho lạnh, kho bảo quản, trung tâm gom hàng, vận tải thủy, đường bộ, cảng và dịch vụ logistics trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu; đề xuất giải pháp giảm chi phí logistics theo nhóm hàng, tuyến và thị trường.

Thông qua triển khai chương trình, Đồng Tháp hướng tới hình thành đội ngũ doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh quốc tế, chủ động tiếp cận thị trường, nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng và mức độ làm chủ thương hiệu, kênh phân phối; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, địa phương có 2.669 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 12.909 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 14.671 doanh nghiệp.