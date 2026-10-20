Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2030

Chuyên gia cho rằng Luật Khí tượng thủy văn sửa đổi cần được thiết kế trên toàn bộ chuỗi từ quan trắc đến truyền nhận tin và những quản lý dữ liệu đến phân tích, giám sát biến đổi khí hậu, đến dự báo cảnh báo, cung cấp thông tin, dịch vụ khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu và hỗ trợ ra quyết định. Trong đó, dự báo dựa trên tác động và dịch vụ khí hậu là hai hướng phát triển quan trọng...