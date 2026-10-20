Đồng Tháp đặt mục tiêu phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2030
Theo Kế hoạch số 1528/KH-UBND ngày 8-10-2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh dự kiến đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại với các chỉ tiêu đáng chú ý:
Đầu tư mới 14 siêu thị và 8 trung tâm thương mại.
Đầu tư mới 13 chợ đầu mối, trung tâm nông sản.
Phát triển 210 chợ dân sinh, gồm 10 chợ xây mới, 21 chợ di dời/mở rộng và 189 chợ nâng cấp, cải tạo.
Kế hoạch hướng đến xây dựng hệ thống thương mại văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/-infographic-dong-thap-dat-muc-tieu-phat-trien-he-thong-cho-sieu-thi-trung-tam-thuong-mai-den-nam-a246406.html