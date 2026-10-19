Đồng Tháp đặt mục tiêu giảm 30% ổ dịch trên đàn vật nuôi

Đàn gà của một hộ chăn nuôi ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi; trên 70% tổng đàn gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vaccine trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo sớm, tiêm phòng, kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật và xây dựng các cơ sở an toàn dịch bệnh, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo Kế hoạch kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung nâng cao năng lực quản lý, giám sát, điều tra dịch tễ, thực hành chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm dịch và kiểm soát giết mổ. Mục tiêu là chủ động phát hiện, cảnh báo và ứng phó kịp thời với dịch bệnh, hạn chế tác động đến sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, môi trường và hoạt động thương mại.

Đối với bệnh cúm gia cầm, tỉnh phấn đấu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với mức trung bình giai đoạn 2019-2025; trên 70% tổng đàn gia cầm thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vaccine. Tỉnh đồng thời xác định tỷ lệ lưu hành và sự phân bố của virus cúm gia cầm theo không gian, thời gian; phấn đấu xây dựng và duy trì ít nhất 12 cơ sở an toàn dịch bệnh.

Đối với bệnh lở mồm long móng, mục tiêu là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với mức trung bình giai đoạn 2021-2025; trên 70% tổng đàn gia súc thuộc diện tiêm phòng bắt buộc được tiêm vaccine. Tỉnh từng bước xây dựng các cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh, phấn đấu xây dựng và duy trì ít nhất một cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng.

Với bệnh dịch tả lợn châu Phi, tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số lợn buộc phải tiêu hủy so với mức trung bình giai đoạn 2020-2025; xác định tỷ lệ lưu hành, sự phân bố của virus theo không gian, thời gian và từng bước xây dựng các cơ sở chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh phục vụ tiêu dùng trong nước, hướng đến xuất khẩu.

Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch; kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật; kiểm soát hoạt động giết mổ, chế biến, lưu thông và phân phối sản phẩm. Các địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật hàng năm, cập nhật dữ liệu chăn nuôi, tiêm phòng và tình hình dịch bệnh; huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và nguy cơ dịch bệnh tại địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, từ thực tế triển khai việc phòng, chống dịch bệnh trong năm 2026, ngành chức năng và các địa phương đã tập trung nguồn lực, thực hiện đồng bộ các biện pháp theo quy định, nhằm kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan, kéo dài. Trong quý III/2026, từ nguồn vaccine miễn phí, các địa phương đã tiêm phòng vaccine cúm gia cầm cho 227.800 con vịt; tiêm vaccine lở mồm long móng cho 4.000 con trâu, bò; tiêm vaccine dại cho 1.060 con chó, mèo và cung ứng 17.670 liều vaccine cho các xã tổ chức tiêm phòng, chống dịch.

Từ đầu năm đến nay, số vịt được tiêm phòng vaccine cúm gia cầm còn miễn dịch là 5.630.200 con, đạt 70,14% tổng đàn; số trâu, bò được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng còn miễn dịch là 82.790 con, đạt 65,67% tổng đàn. Số trâu, bò còn miễn dịch với bệnh viêm da nổi cục là 87.021 con, đạt 69,02% tổng đàn; số chó, mèo được tiêm phòng vaccine dại còn miễn dịch là 66.777 con, đạt 70,68% tổng đàn. Cùng với tiêm phòng, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã triển khai 3 đợt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong hoạt động chăn nuôi và thú y.

Đồng Tháp hiện có 2.646 trang trại trong tổng số 114.595 cơ sở chăn nuôi; trong đó, chăn nuôi gia cầm theo mô hình trang trại chiếm 53% tổng đàn, với 1.541 trang trại; chăn nuôi lợn chiếm 26,45% tổng đàn, với 487 trang trại; chăn nuôi bò chiếm 9,2% tổng đàn, với 618 trang trại.

Tỉnh có 5 trang trại chăn nuôi quy mô lớn được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi và 42 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, gồm 12 cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và 30 cơ sở sản xuất thức ăn truyền thống. Các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi được hướng dẫn thực hiện quy định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi xử lý chất thải bằng biogas hoặc các giải pháp công nghệ xử lý, sử dụng hiệu quả, sạch đạt 88%.

Song song với các giải pháp chuyên môn, tỉnh chú trọng xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm. Việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, người chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ và kinh doanh sản phẩm động vật được tăng cường; hoạt động truyền thông nguy cơ, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh.