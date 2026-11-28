Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền số, từng bước hình thành chính quyền thông minh vận hành trên nền tảng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI). Các hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng số tập trung, thống nhất, liên thông; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) phấn đấu đạt tối thiểu 0,75 điểm, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu khu vực.

Đối với kinh tế số, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30%; hỗ trợ 13.000 doanh nghiệp chuyển đổi số; tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử đạt từ 15 - 17%. Trong phát triển xã hội số, phấn đấu phủ sóng 5G và mạng cáp quang đến 100% dân số, hộ gia đình; 100% người dân có Sổ sức khỏe điện tử; đồng thời đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho người dân.

Để thực hiện các mục tiêu, tỉnh triển khai 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Trong đó, ưu tiên ứng dụng công nghệ số, AI trong các lĩnh vực thế mạnh như: Nông nghiệp, thủy sản, logistics, giáo dục, y tế và du lịch; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Tỉnh cũng định hướng triển khai nhiều dự án trọng điểm như ứng dụng AI trên nền tảng dữ liệu lớn, xây dựng ứng dụng công dân số, nền tảng IoT, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, hệ thống y tế thông minh, chuyển đổi số du lịch và đầu tư Trung tâm chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện; các sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai. Kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả chuyển đổi số, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua hằng năm.

P.V