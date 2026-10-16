Đồng Tháp đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân đến năm 2030
Theo Kế hoạch số 1549/KH-UBND ngày 14-10-2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I (2026 - 2030).
Các mục tiêu nổi bật tập trung vào nâng cao chất lượng y tế cơ sở, quản lý sức khỏe người dân bằng hồ sơ điện tử, cải thiện sức khỏe trẻ em, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản và mở rộng dịch vụ chăm sóc cho các nhóm dễ bị tổn thương.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/-infographic-dong-thap-dat-muc-tieu-cham-soc-suc-khoe-nguoi-dan-den-nam-2030-a246320.html