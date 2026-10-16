Đồng Tháp đặt mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân đến năm 2030

Dòng ôtô xếp hàng dài, nhích chút lên cầu Thăng Long trong ngày đầu tiên Hà Nội cấm ôtô từ đường gom phía Bắc rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ 5h-22h hằng ngày để thi công trạm cân, riêng xe buýt chỉ cấm trong giờ cao điểm.