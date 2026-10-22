Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả trong cải cách hành chính

Đoàn công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), Trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của tỉnh Đồng Tháp xác định 51 nhiệm vụ, đến thời điểm báo cáo đã hoàn thành 39 nhiệm vụ, đạt 76,5%; các nhiệm vụ còn lại cơ bản đang thực hiện trong hạn.

Về cải cách thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 20/9/2026, địa phương đã rà soát và xử lý 722 văn bản không còn phù hợp. Về cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 1/7/2025 đến thời điểm báo cáo, tỉnh có trên 1.900 thủ tục hành chính, trong đó, khoảng 1.500 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và gần 400 thủ tục hành chính trực tuyến một phần.

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tính đến quý III/2026 đạt khoảng 98,2%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử khoảng 98,3%. Mức độ hài lòng ghi nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng từ 81,07% tháng 7/2025 lên 93,92% tháng 12/2025 và đạt 96,02% tháng 9/2026. Tỉnh cũng đã xử lý, công khai 299/302 phản ánh, kiến nghị trong 9 tháng đầu năm 2026; 3 trường hợp còn lại đang trong hạn.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Về cải cách tổ chức bộ máy, Đồng Tháp đã ban hành 26 quyết định phân cấp quản lý nhà nước và 51 quyết định ủy quyền, các nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được rà soát, phân định lại cho cấp tỉnh, cấp xã hoặc điều chỉnh, bãi bỏ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm đối với 12/12 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 102/102 Ủy ban nhân dân cấp xã…

Đồng chí Phạm Minh Hùng cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như: chất lượng tổ chức thực hiện chưa đồng đều, cải cách thể chế và tổ chức thi hành pháp luật còn khó khăn, giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn hồ sơ quá hạn, tiến độ xử lý giữa các lĩnh vực chưa đồng đều, kiện toàn nhân lực và sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở một số lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện…

Thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Hùng yêu cầu tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị đối với công tác cải cách hành chính; rà soát, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, công cụ thực thi và kiểm soát quyền lực…