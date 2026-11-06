Đồng Tháp đánh thức giá trị đặc sản, mở rộng thị trường OCOP

Sáng tạo sản phẩm từ đặc sản quê hương

Bắt đầu hành trình khởi nghiệp từ một ý tưởng tình cờ, chị Lưu Mỹ Duyên, Giám đốc Công ty TNHH Yến sào Thiên Phúc Đồng Tháp, đã tìm được hướng đi riêng khi kết hợp hai nguyên liệu giàu tiềm năng của địa phương là tổ yến và sen Đồng Tháp.

Ý tưởng nảy sinh sau một lần chị xem chương trình truyền hình giới thiệu một gương sen khởi nghiệp của tỉnh. Nhận thấy tiềm năng kết hợp giá trị dinh dưỡng của tổ yến với đặc sản sen quê hương, chị bắt tay nghiên cứu, thử nghiệm để tạo ra dòng sản phẩm mới.

Sau khoảng một năm nghiên cứu, sản phẩm sữa sen tổ yến ra đời. Chị Duyên mong muốn tạo ra thức uống vừa có giá trị dinh dưỡng, vừa có mức giá phù hợp với nhiều người tiêu dùng.

Chị Duyên chủ động tìm hiểu thị trường, tham gia các hội chợ, ngày hội khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, kết nối cộng đồng doanh nghiệp để học hỏi kinh nghiệm. Từ sản phẩm ban đầu, công ty tiếp tục phát triển sữa hạt tổ yến, sữa sen tổ yến vị cà phê và trà sen thảo mộc tổ yến; trong đó, 3 sản phẩm đạt OCOP 4 sao.

Các sản phẩm Ocop của tỉnh Đồng Tháp không chỉ góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Không chỉ sáng tạo sản phẩm từ nguyên liệu đặc trưng, nhiều doanh nghiệp tại Đồng Tháp còn đầu tư công nghệ để nâng cao giá trị hàng hóa.

Công ty Trí Sơn (phường Đạo Thạnh) phát triển các dòng sản phẩm từ yến kết hợp sâm, dừa, ứng dụng tự động hóa vào sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, nâng chất lượng và hướng đến xuất khẩu.

Trong khi đó, Ecohub Đồng Tháp nghiên cứu các sản phẩm chế biến sâu từ sâm, đã có hợp đồng xuất khẩu 8 sản phẩm sang Canada và đang chuẩn bị đưa hàng sang Mỹ.

Ở lĩnh vực chế biến trái cây, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chủ hộ kinh doanh bánh xoài Mỹ Trà, chọn hướng đi mới khi đưa trái xoài vào sản xuất bánh nướng. Đến nay, cơ sở có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Theo chị Tú, chế biến sâu giúp sản phẩm từ xoài bảo quản, vận chuyển đi xa hơn, góp phần mở rộng đầu ra cho người trồng trước nỗi lo được mùa mất giá.

Làng nghề truyền thống bắt nhịp thị trường hiện đại

Song song với các mô hình khởi nghiệp sáng tạo, các làng nghề truyền thống cũng đang tận dụng chương trình OCOP để nâng cao giá trị hàng hóa.

Sản phẩm OCOP 4 sao nước cốt chanh mật ong cô đặc của tỉnh Đồng Tháp

Nghề làm nem Lai Vung đã hình thành và phát triển hơn 6 thập kỷ, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Hiện làng nghề có hơn 20 cơ sở sản xuất, trong đó nhiều thương hiệu đã tạo được chỗ đứng trên thị trường.

Vào dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở thường tăng công suất gấp 2-4 lần, thuê thêm lao động để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Nem Lai Vung – đặc sản của tỉnh Đồng Tháp

Tại cơ sở chế biến thực phẩm Cô Hoàn, gần 100 nhân công được huy động trong cao điểm sản xuất. Máy móc hỗ trợ nhiều công đoạn sơ chế, người lao động tập trung hoàn thiện sản phẩm như bao nem, gói lá chuối, đóng hộp.

Hiện Cô Hoàn có nhiều sản phẩm đạt OCOP 3-4 sao. Ngoài hệ thống siêu thị, trạm dừng chân và các điểm bán hàng, cơ sở đang đẩy mạnh quảng bá trên sàn thương mại điện tử, kết nối người bán hàng trên TikTok Shop.

Cùng với đó, doanh nghiệp ca cao Alluvia đã phát triển 16 sản phẩm OCOP 4-5 sao, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao.

HTX Nông nghiệp Đông Nghi cũng có 13 sản phẩm từ sữa dê đạt OCOP 4 sao, được tiêu thụ tại nông trại, trạm dừng chân, khu vui chơi và các kênh thương mại điện tử.

Hướng tới 1.352 sản phẩm OCOP vào năm 2030

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 910 sản phẩm OCOP của 440 chủ thể. Trong đó, 715 sản phẩm đạt 3 sao, chiếm 78,6%; 191 sản phẩm đạt 4 sao, chiếm 21% và 4 sản phẩm đạt 5 sao.

Trên nền tảng kết quả đạt được, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030, định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, du lịch cộng đồng và chuyển đổi số.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu phát triển mới ít nhất 463 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP lên tối thiểu 1.352. Trong đó, có ít nhất 942 sản phẩm đạt 3 sao, 400 sản phẩm đạt 4 sao và phấn đấu có ít nhất 10 sản phẩm đạt 5 sao.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên được quảng bá, kinh doanh trên nền tảng số; ít nhất 70% sản phẩm tham gia hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử và các điểm giới thiệu, bán sản phẩm. Đồng thời, phấn đấu có ít nhất 20% sản phẩm tham gia xuất khẩu hoặc kết nối tiêu thụ trên thị trường quốc tế.

Với sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng sự đồng hành của chính quyền và các đơn vị phân phối, OCOP đang trở thành động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn Đồng Tháp.