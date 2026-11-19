Các đại biểu phát động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc và khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII tại Đồng Tháp - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Tại Nhà văn hóa xã Cái Bè, UBND tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Văn hóa soi đường - Đồng Tháp vươn xa”. Trong khuôn khổ chương trình, Lễ hội Làng cổ Đông Hòa Hiệp mang chủ đề “Sắc màu di sản”. Các hoạt động diễn ra tại nhiều địa điểm, kéo dài đến ngày 24/11.

Tại lễ phát động, tỉnh Đồng Tháp công bố chương trình “Đánh thức nguồn lực di sản Đồng Tháp” với 5 nhánh sáng kiến, dự kiến triển khai thí điểm tại các địa bàn trọng điểm, trên cơ sở khung tham chiếu gồm 30 địa điểm, 21 khu vực và 12 hành lang kết nối trên toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, trải qua hàng trăm năm, Làng cổ Đông Hòa Hiệp vẫn lưu giữ những ngôi nhà có giá trị kiến trúc, vườn cây ăn trái cùng phong tục, nếp sống và truyền thống gia đình đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Nằm bên hạ lưu sông Tiền, tại xã Cái Bè, Làng cổ Đông Hòa Hiệp nổi bật với những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi, mang kiến trúc giao thoa Đông - Tây, nằm xen giữa vườn cây và kênh rạch. Năm 2017, làng cổ được công nhận là di tích cấp quốc gia; lễ hội văn hóa - du lịch tại đây được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, giá trị của Đông Hòa Hiệp không chỉ nằm ở kiến trúc nhà cổ mà còn ở ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa, tình làng nghĩa xóm và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Trong định hướng phát triển mới, Đồng Tháp xác định sông Tiền là trục kinh tế chiến lược, hướng tới xây dựng trục kiến trúc cảnh quan - kinh tế sông Tiền, kết nối các không gian đô thị, văn hóa, sinh thái, du lịch và dịch vụ.

Trên cơ sở đó, tỉnh mong muốn từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch gắn với nhà cổ, làng nghề, vườn cây ăn trái, ẩm thực, cảnh quan sông nước và đời sống cộng đồng. Việc kết nối các điểm đến dọc sông Tiền được kỳ vọng tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chế biến cá tra xuất khẩu tại Đồng Tháp, ngành hàng được tôn vinh tại Lễ hội Cá tra lần thứ I với chủ đề “Từ dòng Mekong đến Bàn ăn thế giới” - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, du lịch, Đồng Tháp cũng chuẩn bị tổ chức Lễ hội Cá tra lần thứ I, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại phường Hồng Ngự và phường An Bình, với địa điểm chính là Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Theo bà Trần Thị Bé Bảy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, lễ hội mang chủ đề “Từ dòng Mekong đến bàn ăn thế giới”, dự kiến có các hoạt động như hội nghị ngành cá tra, trình diễn ẩm thực “Yan Can Cook”, triển lãm “Hành trình cá tra Đồng Tháp”, kết nối thương mại, tái tạo nguồn lợi thủy sản và tôn vinh người nuôi cá. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 3/12/2026.