Đồng Tháp đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Thần kinh Quốc tế 2026

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Đến dự Hội nghị có GS.TS.BS Lê Quang Cường, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế; TS.BS Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Thần Kinh Việt Nam; GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch danh dự Hội Đột quỵ Việt Nam; PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam; PGS.TS.BS Nguyễn Thi Hùng, Chủ tịch Hội Đau TP. HCM.

Hội nghị còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia quốc tế hàng đầu như: Giáo sư Jean-Philippe Alain NEAU(Pháp); GS. Jean Paul Nguyen, GS. Marc Sindou(Pháp); GS.TS.BS Steven Robert Zeiler (Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ); PGS. Jimmy Barus (Indonesia) cùng đông đảo các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên ngành Thần kinh học đến từ các quốc gia và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, với chuyên đề trọng tâm “Cập nhật chẩn đoán và điều trị đột quỵ - đau - các bệnh thần kinh và các bệnh liên quan thần kinh”, hàng chục báo cáo khoa học đã được trình bày bởi các chuyên gia, học giả giàu kinh nghiệm.

Đây là cơ hội rất lớn cho đội ngũ thầy thuốc chuyên ngành Thần kinh học thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cập nhật kiến thức, kỹ năng, thực hành y khoa tiên tiến, cũng như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó ứng dụng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe về Thần kinh học ngày càng cao trong Nhân dân.

Hiện nay, các bệnh lý về thần kinh, mạch máu não nói chung và các bệnh lý cụ thể như: Đột quỵ, sa sút trí tuệ, động kinh, đau đầu, chóng mặt, rối loạn vận động và các hội chứng đau mạn tính có xu hướng gia tăng nhanh trên phạm vi toàn cầu.

Đặc biệt ở các nước đang phát triển như Việt Nam, những bệnh lý này mang lại những biến chứng phức tạp, để lại di chứng nặng nề, gây tốn kém cho việc chăm sóc và điều trị, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Phát biểu tại Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Thần kinh khu vực Đồng Tháp - Mekong, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam nhấn mạnh: Sau Hội nghị các y, bác sĩ, đồng nghiệp sẽ ứng dụng hiệu quả những kiến thức chuyên môn tiếp thu được, nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thần kinh tuyến cơ sở đến chuyên sâu. Qua đó, góp phần cùng toàn ngành Y tế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ cao quý là bảo vệ, chăm sóc và không ngừng nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành thần kinh học tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa liên tục (CME) và kết nối mạng lưới cấp cứu đột quỵ liên thông.

Việc giao lưu, chuyển giao kỹ thuật cùng các chuyên gia y tế quốc tế và các Hội chuyên ngành lớn trong nước được xem là định hướng phát triển đột phá của ngành Y tế địa phương trong thời gian tới, hiện thực hóa kỳ vọng của các cấp lãnh đạo tỉnh và người dân trong việc hội nhập vào tiến bộ khoa học y học thế giới.