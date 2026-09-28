Ngày 28.9, thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp (Ban Chỉ đạo tỉnh) cho biết, từ ngày 24-26.9, Đội K91 thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Kim Sơn ở Ấp Tây (xã Kim Sơn) và đào tìm tại Nghĩa trang Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Ngô Chí Cường thăm hỏi, tặng quà động viên lực lượng thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Kết quả, Đội K91 đã phát hiện, quy tập được 9 bộ hài cốt liệt sĩ và tiến hành bảo quản theo quy định. Lực lượng làm nhiệm vụ đang tiếp tục mở rộng đào tìm tại Nghĩa trang tạm Kim Sơn và Nghĩa trang Mỹ Nghĩa 2, đồng thời khảo sát thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp đã quy tập được 235 bộ hài cốt liệt sĩ

Riêng bộ phận thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh Prey Veng (Campuchia) tiếp tục mở rộng tìm kiếm tại ấp Chua Thnol, xã Chaech, huyện Kamchay Mia; kết quả chưa phát hiện hài cốt liệt sĩ, hiện đang khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại huyện Kamchay Mia và Tra Bet, tỉnh Prey Veng.

Tính đến nay, Đồng Tháp đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 24/30 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hiện đang thực hiện lấy mẫu tại các Nghĩa trang Liệt sĩ Tiền Giang, Gò Công, Gò Công Tây và Lương Hòa Lạc.

Đồng Tháp đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại 24 Nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Tổng lũy kế thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đến nay, Đội và các Tổ công tác đã khai quật 11.824 mộ liệt sĩ. Trong đó, đã lấy được 9.392 mẫu hài cốt liệt sĩ, bàn giao 3.216 mẫu để giám định ADN phục vụ xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ.