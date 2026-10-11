Đồng Tháp: Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực

Theo dự thảo báo cáo của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng được triển khai gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đạt kết quả tích cực. Đến nay, Đảng bộ tỉnh có 1.280 tổ chức cơ sở đảng, gồm 612 đảng bộ cơ sở và 668 chi bộ cơ sở, với 124.217 đảng viên.

Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở sau sắp xếp, Đồng Tháp rà soát, bố trí và điều động nhân lực từ cấp tỉnh về xã, phường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện chủ trương đưa 51 công chức là trưởng, phó phòng các sở, ngành tỉnh về tăng cường, bố trí giữ chức danh phó chủ tịch UBND xã, phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tỉnh cũng tiếp nhận 211 người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức, gồm 140 người thuộc khối Đảng, đoàn thể và 71 người thuộc khối chính quyền; đồng thời điều chuyển 22 viên chức ở các sở, ngành tỉnh về xã làm công chức, tập trung bổ sung nhân lực cho những lĩnh vực còn thiếu như: Công nghệ thông tin, xây dựng và kế toán.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được chú trọng, đã kết nạp 3.085 đảng viên, đạt 83,60% chỉ tiêu năm 2026. Cùng với đó, các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, trách nhiệm người đứng đầu và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Thường vụ cấp ủy các cấp đã kiểm tra 316 tổ chức đảng, 1.605 đảng viên; giám sát chuyên đề 414 tổ chức đảng, 885 đảng viên. Ban Thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 134 đảng viên.

Trong lĩnh vực nội chính, tỉnh đã thành lập Tổ Nội chính tại 102/102 đảng ủy xã, phường. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tập trung vào kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh nhũng nhiễu và xử lý các vấn đề tồn đọng.

Tỉnh đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc tại 11/26 dự án; xử lý bước đầu đối với 646 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó bố trí sử dụng 99 cơ sở, nhằm từng bước khai thác hiệu quả tài sản công, hạn chế để trụ sở, đất đai bỏ trống, lãng phí sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Công an tỉnh khởi tố mới 2 vụ, 7 bị can về các tội tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 839 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 10,65% so với cùng kỳ. Tỉnh đã giải quyết 40/42 vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại với các tỉnh giáp biên Campuchia tiếp tục được duy trì ổn định.

Tuy nhiên, năng lực một số cấp ủy xã, phường chưa đồng đều; cán bộ cơ sở còn thiếu chuyên môn ở một số lĩnh vực, trong khi khối lượng công việc tăng sau sắp xếp.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục giám sát việc thực hiện các nghị quyết trọng tâm và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát, xác minh tài sản, thu nhập.

Đồng thời, tỉnh tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tồn đọng, bảo đảm không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.