Đồng Tháp: Công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Niệm Phật câu gia bị

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Thông, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Giác Nhân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; cùng chư tôn đức Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II GHPGVN; Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư GHPGVN tham dự.

6 ban, 1 phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhận quyết định chuẩn y nhân sự

Về phía Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Thượng tọa Thích Chơn Trí, đồng Phó Trưởng ban Thường trực; cùng chư tôn đức Ban Thường trực, Tăng Ni và đại diện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp công bố các quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban, phân ban chuyên môn nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên phát biểu tại buổi lễ

Theo đó, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt làm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Thiện Hữu, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Thiện Thật, Trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Lệ Hiếu, Trưởng ban Kinh tế Tài chánh và Từ thiện xã hội; Thượng tọa Thích Trung Chánh, Trưởng ban Pháp chế và Kiểm soát; Thượng tọa Thích Hải Châu, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Năng, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi lễ

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt trao quyết định chuẩn y nhân sự đến đại diện các ban, phân ban chuyên môn. Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cũng hỗ trợ kinh phí bước đầu cho các đơn vị vừa được kiện toàn nhân sự.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đề nghị các ban chuyên môn sớm xây dựng quy chế hoạt động, triển khai Phật sự trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự tỉnh.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên ghi nhận việc kiện toàn tổ chức của Phật giáo Đồng Tháp, đồng thời có lời phát biểu định hướng đối với các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2026-2031.