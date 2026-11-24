Ông Huỳnh Văn Bé, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến (thứ 2 từ phải sang) là 1 trong 5 cá nhân của tỉnh Đồng Tháp được tôn vinh gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc.

Trải qua 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo; đồng hành cùng đất nước qua các thời kỳ lịch sử, tích cực chăm lo sức khỏe, đời sống Nhân dân, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Từ những hoạt động nhân đạo ban đầu đến các phong trào, chương trình ngày càng thiết thực, rộng khắp, hành trình 80 năm của Hội đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, kết nối sức mạnh cộng đồng vì một xã hội nhân văn, đoàn kết và phát triển.

Tại buổi lễ, 80 gương nhân ái tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh là những đại diện cho tinh thần sẻ chia, lòng nhân ái và sự cống hiến bền bỉ vì cộng đồng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực, thiết thực của các tổ chức, cá nhân trong công tác nhân đạo, đồng thời góp phần truyền cảm hứng, nhân rộng những việc làm tốt đẹp trong xã hội. Tỉnh Đồng Tháp vinh dự có 5 cá nhân được tôn vinh gồm: Huỳnh Văn Bé (xã Thanh Bình), Nguyễn Văn Bé Hai (xã Tân Bình), Nguyễn Văn Hồng (xã Thanh Bình), Trần Thị Kim Thia (xã Hưng Thạnh), Đại đức Thích Thanh Phúc (xã Mỹ Tịnh An).

Việc 5 cá nhân của tỉnh được ghi nhận, tôn vinh tại sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này là niềm tự hào của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận những đóng góp tích cực, thiết thực trong công tác nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội. Những tấm gương nhân ái không chỉ góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân đối với sự nghiệp nhân đạo.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là dấu mốc quan trọng, tiếp nối truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Phát huy những giá trị nhân đạo đã được vun đắp qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kết nối các nguồn lực xã hội, đưa các hoạt động nhân đạo đến đúng đối tượng, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, để tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.