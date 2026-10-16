Đồng Tháp có 4 họa sĩ dự Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ X

Đại hội quy tụ hơn 400 đại biểu đại diện cho hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam trong cả nước, nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển mỹ thuật trong giai đoạn mới.

Tại phiên chính thức, Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X gồm 11 thành viên. Họa sĩ Đào Quốc Huy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trước đó, ngày 15-10, các đại biểu đã thảo luận các văn kiện, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IX và tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đề nghị Hội tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, đặt chất lượng tác phẩm và tài năng nghệ sĩ ở vị trí trung tâm; tạo điều kiện để nghệ sĩ bám sát thực tiễn, sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng lực lượng trẻ, khuyến khích tìm tòi, thể nghiệm trên nền tảng bản sắc văn hóa dân tộc và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa X.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội chú trọng nâng cao chất lượng trại sáng tác, triển lãm, mở rộng giao lưu quốc tế; đưa mỹ thuật đến gần công chúng thông qua trường học, không gian công cộng và các thiết chế văn hóa. Việc số hóa, quảng bá tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả và xây dựng thị trường mỹ thuật minh bạch cũng là những nhiệm vụ được quan tâm triển khai.

Đối với các họa sĩ Đồng Tháp, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam là dịp tiếp cận những định hướng phát triển mỹ thuật, giao lưu với đồng nghiệp cả nước, tích lũy kinh nghiệm phục vụ sáng tác và hoạt động chuyên môn tại địa phương.