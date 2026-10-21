Đồng Tháp có 2 tập thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về hoạt động nhiếp ảnh

Bà Lâm Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (đứng thứ 2, từ phải sang) nhận Bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đánh giá, việc triển khai Nghị định 72 và các quy định sửa đổi, bổ sung đã góp phần xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động nhiếp ảnh. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các phương thức sáng tác, phổ biến hình ảnh đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý.

Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị định, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nhất là các vấn đề liên quan đến quyền tác giả, hoạt động nhiếp ảnh trên môi trường số, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và việc khai thác, sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh. Qua đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhiếp ảnh phát triển trong giai đoạn mới.

Tác phẩm “Sắc màu hoa Sa Đéc” của tác giả Hiếu Minh Vũ tại triển lãm.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 72 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có 2 tập thể được tặng Bằng khen gồm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể gồm: Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh Đồng Tháp cùng 8 cá nhân về thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định 72 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Tác phẩm “Về với thiên nhiên Gáo Giồng” của tác giả Nguyễn Hoàng Trọng tại triển lãm.

Cũng trong ngày 20-10, Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 chính thức khai mạc tại Công viên bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ các tác giả trên cả nước. Triển lãm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2026 thu hút 9.291 tác phẩm của 1.263 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố. Qua tuyển chọn, Ban Tổ chức lựa chọn 200 tác phẩm của 166 tác giả để trưng bày. Tỉnh Đồng Tháp có 3 tác giả được chọn tác phẩm triển lãm, gồm: Nguyễn Thượng Toàn, Hiếu Minh Vũ và Nguyễn Hoàng Trọng.

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp đất nước, con người, đời sống lao động, văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên Việt Nam qua những góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Các tác phẩm được trưng bày từ ngày 20 đến 29-10 tại Công viên bờ biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.